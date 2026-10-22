El conjunto turco del Trabzonspor logró una merecida victoria por 2-0 sobre el escocés Hearts, en el partido disputado esta tarde del miércoles, dentro de la segunda jornada de la Liga Europa Conferencia.

Los dos goles del encuentro fueron obra de la estrella egipcia Mohamed Salah en el minuto 32 desde el punto de penalti, y del brasileño Francolino en el minuto 58 del partido.

El primer gol llegó después de que el Trabzonspor consiguiera un penalti tras una falta dentro del área. Mohamed Salah se adelantó con confianza y lo golpeó con fuerza a la derecha del portero del Hearts, para inaugurar el marcador y dar a su equipo la ventaja en la primera parte.

En la segunda mitad, el equipo turco mantuvo su presión hasta que logró ampliar su ventaja con el segundo gol en el minuto 58, tras una jugada organizada en la que Salah dio a su compañero un pase decisivo que llegó hasta Francolino dentro del área, quien no dudó en rematarla al fondo de la red, confirmando la superioridad de los locales.

El minuto 71 fue testigo de la salida del terreno de juego de la estrella egipcia Mohamed Salah, después de ofrecer un gran partido y ser el dueño de la primera huella en la victoria de su equipo, de modo que el entrenador del Trabzonspor dio entrada a Ozan Tufan en lugar del faraón.

Con esta victoria, el Trabzonspor elevó su cuenta a 6 puntos tras dos triunfos consecutivos, ocupando el tercer puesto en la tabla de la Liga Europa Conferencia con 6 goles a favor y dos en contra, con una diferencia de +4, por detrás del líder Lugano por diferencia de goles.

En cambio, la cuenta del Hearts se quedó congelada en un solo punto, producto de un empate y una derrota, ocupando el vigesimotercer puesto en la tabla de clasificación, después de haber marcado un solo gol y haber encajado 3, con una diferencia de -2.

El Trabzonspor recibió un duro golpe en el tiempo de descuento, después de que el árbitro del encuentro mostrara la tarjeta roja a su defensa Sidney Lobo Cabral en el minuto 90+5, por lo que el jugador se ausentará oficialmente del próximo y esperado enfrentamiento ante el alemán Friburgo en la siguiente jornada de la Liga Europa Conferencia.

El empate sin goles decidió el enfrentamiento entre el checo Jablonec y su invitado el Brighton, en el partido que los reunió dentro de la segunda jornada de la Liga Europa Conferencia.

Ambos equipos fracasaron en sacudir las redes durante los 90 minutos, de modo que cada uno se marchó con un único punto, en un partido que vio una relativa superioridad del Brighton sin una verdadera traducción en el marcador.

Con este empate, el Brighton elevó su cuenta a 4 puntos en el quinto puesto de la tabla de clasificación del torneo, manteniéndose entre los equipos de cabeza que compiten por la clasificación directa.

El conjunto griego del Panathinaikos arrolló a su anfitrión, el kazajo Kairat Almaty, por cinco goles a uno, en el partido que los reunió dentro de la Liga Europa Conferencia.

Los visitantes inauguraron el festival de goles tempranamente a través de Vicente Taborda en el minuto 6, antes de que Cyril Dessers añadiera dos goles en los minutos 24 desde el punto de penalti y 47, luego Kings Kangwa amplió la ventaja con el cuarto gol en el minuto 57, y Elmin Rastoder cerró la manita en el minuto 75.

Por su parte, el gol que salvó el honor de los locales lo marcó el jugador Ismail Bekbolat en el minuto 79.



