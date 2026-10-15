No fue un simple partido de la Conference League, sino una noche cuyo protagonista fue un solo capitán. En Finlandia, y sobre un césped artificial que inquietó a la selección de Egipto, Mohamed Salah dio una asistencia, marcó un gol y después abandonó el campo dejando la tarea a sus compañeros, en un encuentro de locos que vio 6 goles, un gol directo de saque de esquina y un penalti fallado.

El Trabzonspor turco logró una valiosa victoria a domicilio frente al KuPS finlandés por 4-2, en el partido que los enfrentó hoy en el estadio Tammelan, en la ciudad de Tampere, dentro de las competiciones de la Conference League europea.

La primera parte: el sello del capitán

El Trabzonspor comenzó el duelo con fuerza ante el KuPS finlandés por la Conference League europea y no necesitó más que 3 minutos para hacerse notar. Un pase inteligente y rápido de Mohamed Salah a la espalda de la defensa del KuPS dejó al nigeriano Paul Onuachu completamente solo ante el portero Kreidl, y este la definió con confianza para anunciar el primer gol.

Salah continuó con su buen hacer y desperdició una ocasión para ampliar la ventaja en el minuto 11, después de aprovechar un rechace de la defensa finlandesa y disparar con fuerza, pero el balón pasó junto al poste.





Y un minuto antes del final de la primera parte, concretamente en el minuto 44, llegó la recompensa a la insistencia. Un balón rechazado por la defensa del KuPS le quedó servido a Mohamed Salah dentro del área y la estrella egipcia no dudó en alojarlo en la red, firmando el segundo gol del Trabzonspor, que cerró la primera mitad con una ventaja de dos goles creados y anotados por su capitán.

Una segunda parte de locos: 3 goles y un penalti

Con el inicio de la segunda parte, el Trabzonspor no concedió a los locales ni un momento para respirar. En el minuto 46, Franculino recibió un balón y disparó con fuerza; el remate rebotó en las manos del portero del KuPS, pero él siguió la jugada con rapidez y la envió a la red, marcando el tercer gol y poniendo el 3-0.

Pero la respuesta finlandesa llegó de forma engañosa. En el minuto 54, y directamente desde un saque de esquina, Peiponen envió un balón que sorprendió al gigantesco portero André Onana y se alojó en su portería, con lo que el KuPS recortó el marcador a 1-3.

Salah se marcha y Onana brilla

En el minuto 55, el entrenador del Trabzonspor decidió retirar a su capitán Mohamed Salah y dar entrada a Fabinho en su lugar, en una medida pensando en el gran partido del lunes contra el Besiktas en la liga turca, de modo que Salah se marchó después de haber cumplido su misión por completo.

Y tras su salida, el guion estuvo a punto de complicarse, ya que el árbitro señaló un penalti a favor del KuPS por un toque con la mano de un defensa del Trabzonspor dentro del área.

Pyyhtiä se adelantó para ejecutarlo, pero el gigante Onana respondió a la cita y la detuvo con maestría, manteniendo la ventaja de su equipo por 3-1 y confirmando que la noche del Trabzonspor en Finlandia fue la noche de los porteros y de los capitanes.

Y en el primer minuto del tiempo añadido, el Trabzonspor zanjó definitivamente las cosas con un cuarto gol, que llegó tras una magnífica acción individual del suplente Muçi, que regateó a un defensa del KuPS y se lanzó por la banda antes de enviar un centro medido a su compañero Franculino, que la alojó en la red con confianza.

Sin embargo, en el minuto 90+6, el KuPS consiguió recortar distancias con un segundo gol, después de que Valsiuro penetrara con habilidad en el fondo de la defensa del Trabzonspor antes de soltar un disparo potente que se alojó en la portería de Onana, lo que encendió el partido en sus últimos instantes.

Resultados destacados de la jornada

Dentro de las competiciones de la misma jornada, el Mónaco francés logró una importante victoria frente al CSKA Sofía búlgaro por 2-1.

Barry Brunner abrió el marcador rápidamente para el Mónaco en el minuto 3, antes de que Ansu Fati ampliara la ventaja de su equipo con un segundo gol en el minuto 44, mientras que Joel Zwarts marcó el único gol del CSKA Sofía.

Y en otro partido de la misma jornada, un empate con goles por 1-1 decidió el duelo entre el Midtjylland danés y el Egnatia.

Eldi Gruda abrió el marcador para el Egnatia en el minuto 26, antes de que Cho Ju-song igualara para el Midtjylland en el minuto 33.

El Lugano suizo logró una emocionante victoria frente al Estrella Roja de Belgrado por 3-2, dentro de las competiciones de la jornada de la Conference League europea, en el partido que se disputó la noche del miércoles 15 de octubre.

El Lugano se adelantó por medio de Aiyegun Alban en el minuto 25, antes de que Timi Elsnik igualara para el Estrella Roja en el minuto 32, y después Rade Krunic devolviera la ventaja a los visitantes con un segundo gol en el minuto 67.

El Lugano consiguió remontar, ya que De Moncada marcó el gol del empate en el minuto 84, antes de que Anto Grgic arrebatara el gol de la victoria en el último momento desde el punto de penalti en el minuto 90.

El duelo entre el Universitatea Craiova rumano y el Getafe español terminó con empate con goles por 1-1.

Los locales abrieron el marcador por medio de Assad Al Hamlawi en el minuto 59, antes de que Nemanja Gudelj igualara para el Getafe en el minuto 81.

Y el Panathinaikos griego venció a su invitado, el Borac Banja Luka, por 2-1.

Cyril Dessers abrió el marcador para los locales desde el punto de penalti en el minuto 10, antes de que Kings Kangwa ampliara la ventaja de su equipo con un segundo gol en el minuto 70, mientras que Milos Jojic recortó distancias para el Borac con un gol en el minuto 80.



