En vídeo: Salah bate el récord de Abdel Rahman Fawzi y hace historia con los Faraones

Egipto remontó y venció 3-1 a Nueva Zelanda este lunes en el BC Place, en la segunda jornada del Grupo 7 del Mundial 2026.

Nueva Zelanda empezó fuerte y se adelantó en el 15’ con un cabezazo de Finn Sormann tras un preciso centro.

En la segunda parte, los Faraones reaccionaron y Zico igualó en el 58 tras un centro de Hani que remató de cabeza, con desviación del portero.

Egipto mantuvo la presión y, en el 67, Mohamed Salah marcó el 3-1. Tras un contraataque rápido, Salah recibió del capitán, controló el pase de Zico y definió raso al palo derecho.

En el 82, el suplente Mahmoud Trezeguet cabeceó un córner con potencia y sentenció el 3-1.

Mostafa Zico brilló al marcar el empate y asistir en el segundo, un doblete histórico: según Opta, es el primer egipcio en gol y asistencia en un mismo partido de Mundial.

Mohamed Salah, con su tanto, llegó a tres en Copas del Mundo y superó a Abdel Rahman Fawzi (dos goles) como máximo anotador egipcio en el torneo, según Stats Foot.

Además, con 68 tantos, se sitúa segundo en la lista de máximos anotadores africanos, solo por detrás de Hossam Hassan (69) y del líder, Godfrey Chitalu (79). por detrás de Kena Feri (Malaui, 71 goles) y Didier Drogba (65).