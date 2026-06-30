En vídeo: Ronaldo busca su primer gol; Mbappé, máximo goleador en las eliminatorias del Mundial

Kylian Mbappé, estrella de Francia, es el máximo goleador en eliminatorias del Mundial.

Este miércoles marcó su primer tanto ante Suecia, en los dieciseisavos de final, tras un pase de Ousmane Dembélé en el último minuto de la primera parte.

En el 74, aprovechó un pase de Michael Oliisi para hacer el segundo.

Con 27 años, ya suma 10 goles en 9 partidos eliminatorios, récord según «Opta».

Así superó a los brasileños Leonidas y Ronaldo, quienes suman 8 cada uno.

En contraste, Cristiano Ronaldo, capitán de Portugal, aún busca su primer gol en esta fase tras ocho partidos.

Lionel Messi, estrella de Argentina y máximo goleador histórico del Mundial, lleva 5 goles en 12 partidos, según «Mister Chip».

Con este tanto, Mbappé suma 18 goles en Mundiales y se sitúa segundo en la lista histórica, a uno de Messi (19).