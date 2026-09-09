Los minutos posteriores al enfrentamiento entre Chelsea y Leeds United, este miércoles, en la Copa de la Liga Inglesa profesional, fueron testigos de una conversación irónica entre Cole Palmer y su compañero Morgan Rogers, tras la victoria del conjunto londinense por (6-3) en su estadio (Stamford Bridge).

Palmer se llevó el premio al mejor jugador del partido, después de marcar los dos primeros goles del Chelsea, lo que llevó a Rogers —autor de 4 asistencias— a bromear con él ante las cámaras diciendo: "Tío, ¡yo hice 4 goles! No me lo puedo creer, esto es una locura. ¡Él solo marcó un penalti!"

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Palmer respondió a su compañero diciendo: "Yo empecé la remontada".

Rogers no se conformó con eso, sino que continuó burlándose de la elección de su compañero para el premio al mejor jugador del partido: "Esto es una locura. No mencionéis mi nombre entonces, ¡yo solo soy un espectador aquí!"

El Leeds abrió el marcador en el minuto 23 por medio de Tarek Mahrimovich, antes de que Brenden Aaronson ampliara la ventaja de los visitantes en el minuto 48, lo que dejó al Chelsea —que salió al encuentro con una alineación dominada por los suplentes— ante una tarea difícil al inicio de la segunda parte.

Pero la respuesta del Chelsea llegó rápido, ya que dieron fruto los cambios que realizó el entrenador Xabi Alonso al comienzo de la segunda parte, cuando dio entrada a Morgan Rogers, Reece James, Cole Palmer y Pedro Neto.

Palmer marcó el gol que recortaba la diferencia de penalti, en el minuto 53, y luego el propio jugador regresó apenas dos minutos después para lograr el gol del empate (2-2). La remontada se completó en el minuto 60, cuando Pedro Neto marcó el tercer gol del Chelsea, antes de que Danny Welbeck añadiera el cuarto en el minuto 65.

Los visitantes no disfrutaron demasiado del gol que recortaba distancias (4-3) a través de Dominic Calvert-Lewin, ya que Valentín Barco devolvió la ventaja a dos goles en el minuto 80, marcando el quinto gol del Chelsea, antes de que Danny Welbeck cerrara el marcador con el sexto en el minuto 90+4, anotando su segundo gol en el encuentro.

El Chelsea había alcanzado la tercera ronda de la Copa de la Liga tras vencer al Luton Town (2-0), mientras que el Leeds se clasificó para la misma ronda con su victoria sobre el Nottingham Forest por el mismo resultado.

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