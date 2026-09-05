En vídeo: Richard Ríos: el Al-Ittihad es el club del pueblo y daré mi vida por él

El colombiano Richard Ríos, nuevo centrocampista del club saudí Al-Ittihad, envió un mensaje emotivo a la afición del equipo tras su fichaje, asegurando que está dispuesto a dar su vida por él.

Ríos se incorporó a las filas del Al-Ittihad durante el actual mercado de fichajes de verano, procedente del Benfica en calidad de cedido por una temporada, con el club saudí haciéndose cargo íntegramente de su salario y sin cláusula que permita su compra.

Ríos declaró al canal del Al-Ittihad en YouTube: "Estoy muy feliz por esta oportunidad de representar a este club histórico, que me eligió como reconocimiento a mí, a mi trabajo y a lo que puedo aportar al equipo".

Y añadió: "Ese fue uno de los motivos que más me animaron a unirme: la gente, la afición y el apoyo que me brindaron incluso antes de mi llegada, cuando pedían mi fichaje y deseaban que viniera".

Y continuó: "Eso fue un gran estímulo para mí, y estoy muy agradecido a la afición por su apoyo y el cariño con el que nos colmaron a mí y a mi familia incluso antes de mi llegada. Sentí que era uno de ellos, y eso es lo que me animó, y estoy muy feliz por ello".

Puedes debatir los temas y las noticias con mayor profundidad en los foros de Kooora

Y prosiguió: "Que se propusiera mi nombre para unirme al equipo fue algo muy importante y me dio un gran estímulo, sobre todo con la historia del club que he ido conociendo, que también me motivó mucho".

Y continuó: "Lo que más me atrajo del Al-Ittihad es que es el equipo del pueblo, es un equipo que salió del barrio, y eso me expresa y me representa, tanto como colombiano como si se tiene en cuenta mi crianza y los años que pasé en Brasil".

Y detalló: "Soy uno más del pueblo, y la gente es muy importante para mí, y eso es lo que me animó a venir, pues el club y su afición son una sola entidad".

Y agregó: "Siento un gran apoyo por parte de la afición, y les devolveré ese apoyo con lo que ofrezca dentro del campo, con espíritu de lucha, y dándolo todo en cada entrenamiento y cada partido; esa es mi personalidad".

Y concluyó: "Soy un jugador que nunca se rinde, que da todo lo que tiene en el campo, y que está dispuesto a sacrificar su vida por sus compañeros y por el club, y eso es lo que haré. Creo que la gente me conocerá por mi espíritu de lucha, mi fortaleza y el esfuerzo que despliego dentro del campo".

Cabe recordar que Ríos podría debutar con el Al-Ittihad esta noche, sábado, en el estadio Al-Inmaa de Yeda, cuando su nuevo equipo reciba a su rival tradicional, el Al-Nassr, en la quinta jornada de la Liga Roshn.