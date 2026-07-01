En vídeo: Remontada loca: Bélgica resucita y elimina a Senegal del Mundial

Bélgica avanzó a octavos del Mundial 2026 tras vencer 3-2 a Senegal este miércoles.

Habib Diara abrió el marcador para Senegal en el minuto 25 tras rematar un rebote en el poste después de un cabezazo de Ismaïla Sarr.

En el 51, Sar controló un pase largo, recortó y batió a Courtois con un potente disparo, ampliando la ventaja.

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Cuando parecía victoria senegalesa, Bélgica reaccionó: Lukaku y Tielemans empataron en los minutos 86 y 89 (2-2).

El partido se fue a la prórroga, donde los «Diablos Rojos» ganaron con un penalti de Tielemans en el 120+5.

Con este triunfo, Bélgica avanzó a octavos de final, donde espera al ganador de Estados Unidos o Bosnia y Herzegovina.



