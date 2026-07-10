En vídeo: Reaparece el «gesto racista» y Hossam Hassan vuelve a calentar los ánimos en Argentina

El partido entre Egipto y Argentina no terminó con el pitido final: un gesto de Hossam Hassan provocó una nueva polémica entre El Cairo y Buenos Aires, donde un periódico argentino acusó al seleccionador egipcio de repetirlo ante la afición local para menospreciarla.

Tras una campaña histórica, los Faraones regresaron a Egipto y recibieron una calurosa bienvenida en el aeropuerto de El Alamein.

Jawhar Nabil, ministro de Juventud y Deportes, y Ahmed Diab, presidente de la Federación de Clubes, encabezaron la comitiva de bienvenida.

El diario argentino «Olé» calificó de «racista» el gesto del seleccionador egipcio, Hossam Hassan, en el partido de octavos del Mundial 2026 contra Argentina en Atlanta, que los Faraones perdieron por el gol de Enzo Fernández.

Según el diario, la polémica no quedó en el campo, pues durante la ceremonia de bienvenida a la selección egipcia, liderada por Mohamed Salah, en Nueva Alamein, muchos aficionados imitaron el gesto como «protesta simbólica contra el arbitraje» del francés Litkser.

Lo sorpendente, según «L’Équipe», fue que el propio Hossam Hassan restó importancia al gesto al repetirlo ante la afición en lugar de disculparse.

Para el diario, repetir el gesto lo convirtió de una «reacción espontánea» en una postura declarada, y subrayó que las decisiones del árbitro francés en el partido contra los Faraones fueron correctas.

«L’Équipe» destacó que «el entrenador y varios aficionados repitieron el gesto racista», y apuntó que la campaña lanzada por la hija de Hossam Hassan avivó la polémica. Una parte de la opinión pública egipcia lo ve solo como una muestra de enfado por el arbitraje y cree que la reacción del técnico busca desvincularlo de cualquier intención ofensiva.