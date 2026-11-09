En vídeo: Raphinha rompe la alegría del Barcelona en el Metropolitano tras el reproche de Yamal y De Jong

El Barcelona se llevó los tres puntos completos del estadio Wanda Metropolitano, se aseguró el liderato y todos celebraron la remontada histórica ante el Atlético de Madrid. Todos menos uno.

Raphinha, capitán del Barcelona, fue el primero en abandonar el vestuario, solo, mirando al suelo, con el rostro sombrío, como si hubiera perdido el partido y no como quien lo ha ganado.

Una sola imagen captada por las cámaras tras el encuentro bastó para revelar que el final del partido no fue todo celebraciones en el campo blaugrana. ¿Qué le pasó al capitán del Barcelona?

El momento de furia

Según el portal catalán «3Cat», Raphinha no estaba feliz, en contraste con la alegría del resto de sus compañeros. En algunas imágenes aparece enfadado y con gesto sombrío en el rostro.

Y el motivo, según la fuente, fue la última jugada un minuto antes del final del partido, cuando el Barcelona obtuvo un tiro libre. Lo que se pretendía era conservar el balón y matar el tiempo, pero el brasileño decidió lanzar la falta él mismo.

Esa decisión no gustó a sus compañeros, por lo que Pedri, Lamine Yamal y Frenkie de Jong se dirigieron a él para reprenderlo, y le explicaron que el equipo necesitaba conservar el balón y no arriesgarse con un disparo que pudiera devolverle la pelota al Atlético.

Intentos fallidos de calmarlo

Raphinha no estaba bien y, aunque no dejó de intentarlo durante todo el partido, las cosas no siempre salen como uno desea, y su rendimiento no estuvo en su mejor momento.

Algunos de sus compañeros, como Joan García y Eric García, se acercaron a él, pero no lograron mejorarle el ánimo.

Fue el primero en abandonar el vestuario, mirando al suelo, solo, en una imagen fugaz después de que el Barcelona asegurara su liderato en la liga.

El control antidopaje aumenta la tensión

Además, Raphinha tuvo que someterse al control antidopaje en un momento en el que no se encontraba de buen humor, lo que incrementó su tensión tras el partido.

Así, mientras el Barcelona celebraba el liderato de la Liga y una remontada histórica ante el Atlético, su capitán vivía una noche completamente distinta: una noche de furia, reproches y soledad.