Goal.com
En directo
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
France Training Session - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Traducido por

En vídeo: ¡Queman un muñeco de Mbappé antes del partido contra Marruecos!

Francia vs Marruecos
Francia
Marruecos
World Cup
K. Mbappe
Francia
Marruecos
EE. UU.

El futbolista francés es objeto de duras críticas

Kylian Mbappé, estrella del Real Madrid, ha recibido duras críticas horas antes del partido contra Marruecos en el Mundial 2026.

Marruecos se medirá a Francia este jueves en el estadio Gillette de Boston, en el arranque de los cuartos de final.

El astro francés no atraviesa su mejor momento desde que marcó el 1-0 ante Paraguay en octavos.

Tras el partido, Mbappé rechazó saludar al portero paraguayo Orlando Gil y criticó la agresividad de la selección sudamericana.

Desde entonces, el delantero ha recibido duras críticas de autoridades paraguayas como la senadora Celeste Amarilla y el senador Juan Carlos «Nano» Glaverna.

World Cup
Francia crest
Francia
FRA
Marruecos crest
Marruecos
MAR

La imagen más llamativa la ofreció la propia afición, que quemó un muñeco con el nombre de Mbappé en un ambiente festivo, según reveló la emisora francesa «Radio Mont Carlo».

En las últimas horas la Federación Francesa, Gianni Infantino y hasta la ONU han emitido comunicados en su defensa.

Mbappé, con 7 goles, es el segundo máximo anotador del Mundial 2026, a solo un tanto de Lionel Messi.

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google