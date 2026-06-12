En vídeo: ¿Qué pasa en Toronto? Canadá arrasa en el Mundial con un inicio espectacular

Hace unos momentos comenzó la ceremonia inaugural del Mundial 2026 en Canadá con un espectáculo impresionante que ha despertado la admiración del público presente y de los espectadores de todo el mundo.

En el estadio BMO Field de Toronto, el evento arrancó con actuaciones que mezclaron tradición canadiense y tecnología, superando las expectativas.

Dedicada al primer Mundial organizado por tres países —Canadá, Estados Unidos y México—, la ceremonia refleja la diversidad cultural canadiense con la participación de artistas indígenas y espectáculos de vanguardia.

El público lo ha calificado de «impresionante» y «excepcional».

Este espectáculo, que precede al partido inaugural, marca un inicio impactante para el torneo de fútbol más grande de la historia y se prolongará durante horas con más actuaciones musicales y artísticas.