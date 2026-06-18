En vídeo: ¡Primera parte desastrosa: Qatar encaja tres goles ante Canadá!

La selección canadiense dominó el primer tiempo del partido de esta mañana en el BC Place de Vancouver, dentro de la fase de grupos del Mundial 2026.

En el minuto 16, Canadá se adelantó gracias a Saïl Larin, que aprovechó un rebote del portero qatarí, Mahmoud Abu Nada, antes de que el delantero de la Juventus, Jonathan David, marcara el segundo con un disparo fulminante en el 29.













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Los problemas de Qatar aumentaron con la expulsión de Hammam Al-Amin en el 33’ por derribar a Larín cuando se plantaba solo ante el portero.

El árbitro señaló primero penalti, pero tras revisar el VAR concedió un tiro libre al borde del área y mostró la roja a Amín.









Antes del descanso, Jonathan David marcó el 3-0 al rematar en la línea de gol un balón que rebotó en Abu Nada.

Catar había igualado 1-1 ante Suiza en la primera fecha, mismo marcador que el duelo Canadá-Bosnia y Herzegovina.

Suiza goleó a Bosnia y Herzegovina (4-1) ayer jueves en el inicio de la segunda jornada del Grupo B.







