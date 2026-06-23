En vídeo: presionado por Ronaldo, el marroquí Jalal Jaid anota un golazo y le roba la victoria a Uzbekistán

Cristiano Ronaldo presionó al árbitro marroquí Jalal Jid para anular un gran gol de Uzbekistán en el partido de hoy, válido por la segunda jornada del Grupo 11 del Mundial 2026.
En el minuto 29, Azizjon Janiev disparó desde fuera del área y batió al portero luso.
Ronaldo se quejó ante Jid alegando una falta previa de Abusbek Vizulaev sobre João Cancelo.
Tras revisar el VAR, el árbitro confirmó la falta y anuló el tanto.
La primera parte acabó con victoria portuguesa por 3-0, con dos tantos de «El Don».
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