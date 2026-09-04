El Zamalek logró una preocupante victoria por 2-1 sobre el AS Port de Yibuti, este viernes, en la ida de la ronda preliminar de la Liga de Campeones de África, en el estadio de El Cairo.

El primer gol del Zamalek llegó en el minuto seis, tras una penetración en el área por la banda izquierda con un magnífico esfuerzo individual de Shiko Banza, que envió un centro que el guardameta intentó despejar, pero el balón le quedó a Mohamed Shehata, que no tuvo dificultad para introducirlo en la portería vacía.



Shiko Banza añadió el segundo gol del Zamalek en el minuto 36, tras un saque de esquina desde la banda derecha ejecutado por Ahmed Abdel Rahim, que la estrella angoleña remató de cabeza al lado izquierdo de la portería.

En cuanto al único gol del AS Port, lo marcó Mahdi Hussein Mahbi tras un grave error de Ahmed Khodari en un pase, que aprovechó Mahdi Hussein para interceptar el balón y disparar a la portería de Mohamed Sobhi.

Cabe recordar que el partido de vuelta entre ambos equipos se jugará el 12 de septiembre de este mes, también en Egipto.



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