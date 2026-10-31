El Bayern de Múnich recibió un doble golpe durante el encuentro ante su invitado, el Borussia Dortmund, en el estadio Allianz Arena este sábado, en el marco de la octava jornada de la Bundesliga.
En el minuto 29, la estrella marroquí Ismael Saibari abandonó el terreno de juego tras lesionarse después de un choque con el portero del Dortmund, Gregor Kobel, entrando en su lugar Nathaniel Brown.
No habían pasado ni dos minutos desde la lesión de Saibari cuando el delantero alemán Serge Gnabry también abandonó el campo tras sufrir dolores, y Josip Stanisic entró en su lugar en el minuto 31.
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Hasta el momento no se ha aclarado la naturaleza de ambas lesiones ni su gravedad, a la espera de las pruebas médicas a las que se someterán los dos jugadores para determinar su posible tiempo de baja.
Las dos lesiones llegaron en un momento delicado, ya que el Bayern echa en falta a varios jugadores más por lesión, encabezados por Luis Díaz y Jamal Musiala, mientras el gigante bávaro se prepara para un duelo decisivo ante su anfitrión, el Atlético de Madrid, el próximo martes, en el marco de la cuarta jornada de la Liga de Campeones de Europa.
Pese a ello, el Bayern de Múnich terminó la primera parte del clásico de Alemania por delante del Dortmund con un gol que marcó el lateral derecho Konrad Laimer en el minuto 38.