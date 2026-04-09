En vídeo: Pregúntenle a Arbeloa... La estrella del Real Madrid elude una pregunta capciosa

El Real Madrid se prepara para enfrentarse al Girona mañana viernes, en la jornada 31 de la Liga española.

Busca el conjunto blanco volver a ganar tras perder 1-2 con el Mallorca.

Es segundo con 69 puntos, a 7 del líder, el Barcelona.

Raúl Asensio, defensa madridista, no ha jugado los últimos tres partidos y se ha quedado en el banquillo.

Según el diario AS, algunos aficionados le pidieron autógrafos y fotos a la entrada de Valdebebas.

Algunos le preguntaron por qué no jugaba.

El joven defensa respondió con ingenio: «Eso se lo tienes que preguntar a Arbeloa», evitando así polemizar públicamente con su entrenador, Álvaro Arbeloa.

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