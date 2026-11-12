En vídeo: Praga vive una noche de locura, España impone su dominio y mantiene su racha de victorias

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En una noche que no fue nada corriente en Praga, España logró una complicada victoria por dos goles a cero sobre la República Checa, en un partido que lo tuvo todo: dominio español, un penalti polémico, un gol anulado, una ocasión checa que estuvo a punto de darle la vuelta a la tortilla y una expulsión que alteró el equilibrio del encuentro.

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Una nueva victoria que confirmó que el campeón del mundo no conoce otro idioma que el del triunfo, incluso cuando los caminos hacia él son extraños, liderando la clasificación del grupo con 15 puntos (el pleno), mientras que colocó a la República Checa en un aprieto real, al figurar en el último lugar sin ningún punto.

Primer tiempo: dominio español

La selección española comenzó el partido con una presión evidente, imponiendo su dominio en el centro del campo, acaparando el balón e intentando imponer su ritmo habitual desde los primeros instantes.

Y pese a los reiterados intentos de La Roja por penetrar la organizada defensa checa, el empate sin goles se mantuvo durante un largo periodo, después de que la defensa de la República Checa interviniera en más de una ocasión y salvara su portería de peligrosos intentos, el más destacado el de Ferran Torres, quien fue uno de los jugadores más activos de la selección española.

Y todo cambió cuando el jugador checo Ambros controló un balón aéreo con la mano dentro del área, en uno de los penaltis más tontos de este año; el balón chocó contra él cerca del codo, y aprovechó ese toque para suavizar el balón y alejarlo, un movimiento que nadie advirtió sobre el terreno de juego, pero que la tecnología del videoarbitraje sí detectó.

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Y tras revisar la jugada en la pantalla, el árbitro montenegrino Nikola Dabanović no dudó en señalar el penalti. En el minuto 39, Álex Baena se adelantó para ejecutar el lanzamiento, y lo disparó con gran confianza, anunciando el primer gol de España y encendiendo las celebraciones de La Roja. El primer tiempo terminó con España por delante por un gol a cero, en una mitad en la que la selección confirmó su superioridad histórica sobre la República Checa en su estadio.

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Segundo tiempo: intentos checos

El segundo tiempo arrancó con mayor entusiasmo, y todos pensaron que España había marcado el segundo gol, después de que la red checa se agitara de nuevo, pero la alegría de los españoles no se completó, ya que el árbitro anuló el gol por fuera de juego, por lo que la ventaja se mantuvo en un solo gol.

Y la selección de la República Checa no se rindió, pues tuvo una ocasión peligrosa que estuvo a punto de darle el gol del empate y devolver el partido al punto de partida, una ocasión que demostró que la selección checa, pese a estar eliminada de la competición, todavía posee el espíritu de lucha y las ganas de lograr un resultado positivo ante su afición.

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Pero el golpe más duro para la República Checa llegó cuando el árbitro mostró la tarjeta roja a Krejčí, defensa de la selección checa, dejando a los locales con diez jugadores para completar el partido.

La expulsión aumentó el sufrimiento de la República Checa y le dio a España una superioridad numérica y moral en los últimos minutos. Y una vez más, el portero Unai Simón estuvo presente con un registro destacado, tras mantener la calma en los momentos difíciles.

Getty Images

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Y el momento que lo decidió todo llegó en el tiempo añadido, cuando Marc Pubill marcó el segundo gol de España en el minuto 90+6.

El gol no fue simplemente un tanto adicional, sino que fue el golpe de gracia que puso fin por completo a la resistencia checa, y confirmó que España no deja nada al azar hasta el último instante.

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Pubill aprovechó el desconcierto en la defensa de la República Checa tras la expulsión, y avanzó con confianza para colocar el balón en la red, convirtiendo la difícil victoria en un triunfo cómodo, dándole a La Roja tres valiosos puntos y continuando la racha de victorias plenas en la Liga de Naciones.

Y la clasificación del Grupo 3 del Nivel 1 refleja la magnitud del dominio español, con España al frente de la clasificación con el pleno de 15 puntos de 5 partidos, tras lograr 5 victorias consecutivas, marcar 13 goles y recibir 5.

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En contraste, la selección de la República Checa figura en el último lugar de la clasificación, en el cuarto puesto sin ningún punto, tras perder sus cinco partidos, marcar solo dos goles y recibir 11, acercándose al descenso oficial al Nivel 2.