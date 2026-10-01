¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
FBL-EUR-NATIONS-DEN-PORAFP
Muhammad Sharaf Eldeen
Traducido por

En vídeo: Portugal inaugura la era post-Ronaldo con un gol y una asistencia de su sustituto

Dinamarca vs Portugal
Dinamarca
Portugal
UEFA Nations League A
C. Ronaldo
G. Ramos
Dinamarca
Portugal

Portugal se impuso en la primera mitad

Joao Cancelo marcó el gol de la ventaja para la selección portuguesa ante Dinamarca, la tarde de este jueves, en el minuto 13 del partido que enfrenta a ambos equipos dentro de las competiciones de la tercera jornada de la Liga de Naciones de la UEFA, en el estadio Parken de Copenhague.

El gol llegó tras una asistencia de Gonçalo Ramos, que se ha convertido en el sucesor de Cristiano Ronaldo al frente del ataque de Portugal.

Lee también

Semana de despedida: Ronaldo se marcha por la puerta de atrás y Messi, sobre la alfombra roja

La revolución de un volcán que arrasó a los grandes: ¿cómo dominó España el fútbol mundial en un cuarto de siglo?

En el minuto 23, Mikkel Damsgaard logró el empate para los locales con un remate espectacular que lanzó desde dentro del área.

Pero Gonçalo Ramos devolvió rápidamente a Portugal la ventaja al marcar el segundo gol en el minuto 25, tras un notable intercambio de balón con Bruno Fernandes y después una veloz arrancada hacia la portería que culminó con un remate preciso a la red.

Ronaldo había abandonado la concentración de la selección después de una tensión con el cuerpo técnico, debido a que no participó en el último partido ante Noruega, y diversos informes de prensa hablaron del fin de su trayectoria internacional.

La selección portuguesa afrontó el partido de hoy como líder del Grupo 4 del Nivel 1 de la Liga de Naciones de la UEFA, con 6 puntos, tras sus victorias ante Gales y Noruega, mientras que Dinamarca cuenta con 3 puntos.


¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google