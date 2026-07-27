Parece que un nuevo capítulo en la carrera futbolística de Mohamed Salah está a punto de escribirse, ya que la estrella egipcia está cerca de vestir la camiseta del club turco Besiktas durante el presente verano.

El club turco presentó una oferta oficial para incorporar a Salah en una operación de traspaso libre, con un contrato de dos años por el que percibiría un salario anual estimado en unos 15 millones de euros.

En este contexto, Amr al-Rawi, consultor de marketing de la Premier League, realizó importantes declaraciones a través del canal "Al-Nahar", en las que explicó las razones de la inclinación de Salah por esta opción.

Al-Rawi señaló: "Mohamed Salah desea cerrar su trayectoria de una manera elegante y satisfactoria, especialmente porque ya no necesita ofrecer más pruebas a nadie".

Y añadió: "Salah rechazó la idea de fichar por cualquier otro club de la Premier League, con el afán de preservar su gran legado en Inglaterra y su buena relación con la afición del Liverpool".

Al-Rawi concluyó sus declaraciones diciendo: "Mohamed Salah descartó la opción de la liga saudí porque se aferra a continuar en Europa, lo que convirtió al Besiktas en el destino ideal para él".