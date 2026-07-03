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Loai Mohamed

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En vídeo: Por fin... Ronaldo rompe su sequía goleadora en la fase eliminatoria del Mundial

C. Ronaldo
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El grito de Don resuena tras 8 partidos sin ganar y 30 tiros a puerta

Cristiano Ronaldo, capitán de Portugal, rompió su mala racha en las eliminatorias del Mundial al marcar de penalti frente a Croacia.

El «Don» marcó de penalti en el 68, lanzando al centro.

Su tanto, decisivo para el 2-1 final, llevó a Portugal a octavos, donde se medirá a España el lunes.

Según Opta, es su primer tanto en eliminatorias, tras diez goles en grupos.

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Aun así, posee un récord goleador excepcional: es el único jugador que ha marcado en seis ediciones.

Llegó tras ocho eliminatorias y 30 remates sin éxito.

Sus ocho duelos anteriores fueron contra Países Bajos, Inglaterra, Francia y Alemania (2006), España (2010), Uruguay (2018) y Suiza y Marruecos (2022).

Además, con 47 años y 147 días, se convirtió en el jugador de mayor edad en anotar en una eliminatoria mundialista.

Superó así el récord de su compatriota Pepe, que lo tenía con 39 años y 283 días.

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