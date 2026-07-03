En vídeo: Por fin... Ronaldo rompe su sequía goleadora en la fase eliminatoria del Mundial

Cristiano Ronaldo, capitán de Portugal, rompió su mala racha en las eliminatorias del Mundial al marcar de penalti frente a Croacia.

El «Don» marcó de penalti en el 68, lanzando al centro.

Su tanto, decisivo para el 2-1 final, llevó a Portugal a octavos, donde se medirá a España el lunes.

Según Opta, es su primer tanto en eliminatorias, tras diez goles en grupos.

Aun así, posee un récord goleador excepcional: es el único jugador que ha marcado en seis ediciones.

Llegó tras ocho eliminatorias y 30 remates sin éxito.

Sus ocho duelos anteriores fueron contra Países Bajos, Inglaterra, Francia y Alemania (2006), España (2010), Uruguay (2018) y Suiza y Marruecos (2022).

Además, con 47 años y 147 días, se convirtió en el jugador de mayor edad en anotar en una eliminatoria mundialista.

Superó así el récord de su compatriota Pepe, que lo tenía con 39 años y 283 días.