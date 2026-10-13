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Atletico de Madrid v Manchester United - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images
Loai Mohamed
Traducido por

En vídeo: por fin rompió el bloqueo: el Atlético de Madrid tumba a 10 jugadores del Manchester United y agrava el sufrimiento de Carrick

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Un gol tempranero abrió el camino de los españoles hacia los tres puntos

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El Atlético de Madrid rompió una larga sequía en la Champions League, después de lograr una emocionante victoria por 2-0 sobre su invitado, el Manchester United, en el estadio Metropolitano, en la segunda jornada de la fase de liga del torneo continental, aprovechando la inferioridad numérica del rival.

El Atlético de Madrid ganó por primera vez a un equipo inglés en la fase de liga (o fase de grupos con el sistema antiguo) de la Champions League, tras haber perdido 7 partidos y empatado 4.

En cambio, el Manchester United perdió apenas su segundo partido en sus últimos 12 enfrentamientos contra equipos españoles, ya que consiguió 7 victorias y empató en 3.

El Atlético también se llevó su primera victoria europea de esta temporada para sumar sus primeros 3 puntos, después de caer ante el Liverpool por 1-2 en la jornada inaugural, mientras que el Manchester United sufrió su primera derrota, teniendo en cuenta que arrolló al Sabah por cuatro goles a cero en la primera jornada, con lo que su cuenta se congela en 3 puntos.

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Con este triunfo, el Atlético de Madrid aumentó el sufrimiento del equipo inglés bajo la dirección de Michael Carrick, después de un inicio catastrófico en la Premier League, ya que ha cosechado 6 puntos en las primeras 6 jornadas, algo que amenaza al técnico con la destitución.

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Un gol por sorpresa

El partido comenzó rápido y el Atlético de Madrid no dejó que su rival tomara aire, pues lo sorprendió con un gol en el primer minuto, después de que Álex Baena arrancara y jugara un balón raso que Pablo Barrios desvió a la portería inglesa.

El Manchester United reaccionó tras el gol y comenzó a amenazar la portería de los locales con ocasiones peligrosas a través de Bryan Mbeumo, pero no logró igualar el resultado en la primera mitad.

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Es más, las cosas estuvieron a punto de complicarse aún más después de que su portería se viera batida por segunda vez en el minuto 42 por obra de Johnny Cardoso, aunque el árbitro anuló el gol por una mano de Marcos Llorente, que había pasado el balón a Cardoso.


Una tarjeta roja complica la tarea del United

Y en la segunda mitad, mientras el Manchester United buscaba el gol del empate, el equipo del entrenador Michael Carrick recibió un nuevo golpe.

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El Manchester United se vio obligado a jugar en inferioridad durante el último cuarto de hora del partido, tras la expulsión del internacional francés Leny Yoro con tarjeta roja directa después de obstruir a Jonathan David, que se dirigía a quedarse solo ante la portería.

El Atlético de Madrid aprovechó jugar contra 10 futbolistas y amplió su ventaja con un segundo gol firmado por Ademola Lookman en el minuto 79, al rematar un balón que rebotó en el portero dentro del área.

Editor jefe de turno, responsable de la supervisión del contenido. Cuento con más de 15 años de experiencia en el periodismo deportivo. Estudié comunicación y trabajé en varios periódicos impresos y sitios web árabes. Sin embargo, el punto más importante de mi carrera fue unirme a Kooora, el principal sitio deportivo árabe, en 2016.

Siempre procuro ofrecer contenido fiable, respaldado por cifras y estadísticas, lejos de las exageraciones. Me apasiona el lenguaje de los números porque no conoce favoritismos. He participado en la cobertura de los principales eventos futbolísticos, con especial interés en destacar a las estrellas árabes y su impacto en la escena global.

A lo largo de mi trayectoria profesional, mi trabajo se ha centrado en la cobertura del fútbol, ya sea egipcio, árabe o internacional. Actualmente, mi enfoque está en el fútbol saudí, especialmente tras el enorme desarrollo que ha experimentado el Reino en los últimos años.

Desde mi infancia he estado vinculado al fútbol. Mi primer recuerdo se remonta al Mundial de 1998. Aunque en ese momento tenía solo ocho años, la emoción de los partidos me atrajo profundamente. No puedo olvidar la brillante actuación de Zinedine Zidane en la final y cómo llevó a la selección francesa a su primer título en el torneo.

El brasileño Ronaldo fue una de las leyendas que despertaron mi pasión por el fútbol a comienzos de este siglo. Su manera de marcar goles era impresionante: rara vez fallaba frente a la portería. Después apareció Cristiano Ronaldo, a quien considero hasta hoy mi jugador favorito, porque me inspiró con su mentalidad de desafío y su constante deseo de ganar, algo que también se refleja en mi estilo de escritura.

Mis artículos se centran principalmente en la Saudi Pro League, además de otras competiciones como la Premier League, LaLiga y la UEFA Champions League. También sigo de cerca el mercado de fichajes e intento analizar las transferencias en profundidad.

Si me preguntas por el mejor recuerdo futbolístico de mi vida, no hay nada que supere la clasificación de la selección de Egipto al Mundial de 2018, especialmente porque fue la primera tras 28 años, y la primera vez que vi a mi país competir en el mayor escenario del fútbol mundial.

En cuanto a mi once ideal histórico, es el siguiente: Iker Casillas en la portería; Paolo Maldini, Sergio Ramos, Cafú y Roberto Carlos en defensa; Andrés Iniesta, Zinedine Zidane y Ronaldinho en el centro del campo; Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y Ronaldo Nazário en la delantera.

A lo largo de mi carrera he publicado numerosos análisis y artículos destacados en Kooora, entre ellos:

– Un presupuesto astronómico y una eliminación decepcionante… ¿Por qué fracasó Al Ahly en el Mundial de Clubes?
– Inquieta la tranquilidad de Salah y reabre el expediente oscuro… ¿Se arrepentirá Liverpool del fichaje de Wirtz?
– La ley de Benzema gobierna en Al-Nassr… Ronaldo dibuja su futuro al estilo francés
– Alonso resuelve el enigma de Klopp… Arnold pasa de debilidad defensiva a arma ofensiva

También pueden seguirme a través de mis redes sociales en los siguientes enlaces:, responsable de la supervisión del contenido. Cuento con más de 15 años de experiencia en el periodismo deportivo. Estudié comunicación y trabajé en varios periódicos impresos y sitios web árabes. Sin embargo, el punto más importante de mi carrera fue unirme a Kooora, el principal sitio deportivo árabe, en 2016.

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A lo largo de mi trayectoria profesional, mi trabajo se ha centrado en la cobertura del fútbol, ya sea egipcio, árabe o internacional. Actualmente, mi enfoque está en el fútbol saudí, especialmente tras el enorme desarrollo que ha experimentado el Reino en los últimos años.

Desde mi infancia he estado vinculado al fútbol. Mi primer recuerdo se remonta al Mundial de 1998. Aunque en ese momento tenía solo ocho años, la emoción de los partidos me atrajo profundamente. No puedo olvidar la brillante actuación de Zinedine Zidane en la final y cómo llevó a la selección francesa a su primer título en el torneo.

El brasileño Ronaldo fue una de las leyendas que despertaron mi pasión por el fútbol a comienzos de este siglo. Su manera de marcar goles era impresionante: rara vez fallaba frente a la portería. Después apareció Cristiano Ronaldo, a quien considero hasta hoy mi jugador favorito, porque me inspiró con su mentalidad de desafío y su constante deseo de ganar, algo que también se refleja en mi estilo de escritura.

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Si me preguntas por el mejor recuerdo futbolístico de mi vida, no hay nada que supere la clasificación de la selección de Egipto al Mundial de 2018, especialmente porque fue la primera tras 28 años, y la primera vez que vi a mi país competir en el mayor escenario del fútbol mundial.

En cuanto a mi once ideal histórico, es el siguiente: Iker Casillas en la portería; Paolo Maldini, Sergio Ramos, Cafú y Roberto Carlos en defensa; Andrés Iniesta, Zinedine Zidane y Ronaldinho en el centro del campo; Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y Ronaldo Nazário en la delantera.

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