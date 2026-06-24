En vídeo: Por delante de Mbappé, la portería de Catar abre la historia al talento bosnio

El joven bosnio Karim Alajević hizo historia en el Mundial 2026 al convertirse en el goleador más joven del torneo y batir un récord inédito.

Este miércoles, en la tercera jornada del Grupo B, marcó el gol del triunfo sobre Catar.

Marcó con un potente disparo desde fuera del área en el minuto 29.

Con 18 años y 276 días, se convirtió en el octavo jugador más joven en anotar en la historia del torneo, según «Stats Foot».

El legendario brasileño Pelé lidera la lista con 17 años y 239 días, seguido del mexicano Manuel Rosas (18 años y 93 días). luego el español Gavi (18 años y 110 días), el senegalés Ibrahim M'Baye (18 años y 143 días) y el inglés Michael Owen (18 años y 190 días).

También figuran el rumano Nicolae Kovac (18 años y 197 días) y el ruso Dmitri Sichev (18 años y 231 días), por delante de Alajević.

Un nuevo récord histórico

Además, se convirtió en el más joven en anotar de fuera del área en la historia del torneo.

Según «Mister Chip», Tin Alaibegović es el jugador más joven en marcar desde fuera del área en la historia del Mundial.

Superó el anterior récord de Kylian Mbappé, quien marcó desde fuera del área en 2018 con 19 años y 207 días.

También superó a Memphis Depay (20 años y 125 días), a Franz Beckenbauer (20 años y 317 días) y a Norman Whiteside (21 años y 27 días).