En vídeo: Polémico... Catar recibe el primer penalti del Mundial de 2026

Suiza marcó su primer penal en un Mundial este sábado en el Levi’s Stadium de California, en la primera jornada del Grupo B.

El delantero Breel Embolo marcó desde los once metros en el minuto 17, con un disparo ajustado a la derecha del portero catarí, Mahmoud Abu Nada.

La jugada generó polémica por un posible fuera de juego previo.

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Suiza y Catar comparten el Grupo B junto a Bosnia y Herzegovina y a Canadá, anfitriona del torneo.

Canadá igualó 1-1 ante Bosnia en el debut del grupo, tras adelantarse la selección europea y responder los locales.







