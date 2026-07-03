El seleccionador bosnio de Argelia, Vladimir Petković, admitió que su equipo pagó caro sus errores tras perder 0-2 ante Suiza en los dieciseisavos del Mundial.

Suiza se adelantó en el minuto 10 gracias a Breel Embolo, tras un rápido contraataque, antes de que Dan Ndoye marcara el segundo nada más comenzar la segunda parte.

En la rueda de prensa, Petković admitió: «No puedo culpar solo a la defensa, pero como equipo pagamos caro nuestros errores».

Y añadió: «Cada vez que cometimos el primer error, encajamos un gol; el rival tuvo tres ocasiones y marcó dos goles. Nosotros, por nuestra parte, creamos más ocasiones que ellos, pero, por desgracia, así es el fútbol».

El técnico, con larga trayectoria en el fútbol suizo tras dirigir siete años a su selección, admitió que el nivel del Mundial superó al de su equipo.

Y subrayó: «Defendimos bien y no encajamos muchos goles antes de llegar al Mundial, pero el nivel del torneo era altísimo, por lo que teníamos que haber sido más precisos y organizados, y adaptarnos mejor a ese nivel».

Aun así, se mostró satisfecho con el rendimiento general de Argelia y admitió que perdieron ante el mejor equipo.

«Volver a un torneo así tras 12 años ya fue un éxito. Clasificarnos desde la fase de grupos por segunda vez también es un logro», afirmó.

«Queríamos más, pero no pudo ser».

Y concluyó: «Debemos aprender de nuestros puntos débiles, pero también recordamos los momentos positivos».