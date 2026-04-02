En vídeo... Periodista saudí: ¡Messi es un jugador sobrevalorado!

Un periodista saudí ha desatado una polémica al calificar al argentino Lionel Messi, capitán del Inter de Miami, de «jugador sobrevalorado por los medios».

Falah Al-Qahtani, periodista del diario saudí «Okaz», declaró en el podcast «Hajma»: «Tras el Mundial que ganó Argentina, lo dije y sigo convencido de ello: Messi es un jugador sobrevalorado».

Y aclaró: «Messi está sobrevalorado por los medios; es cierto que tiene talento, pero se le da más importancia de la que tiene; es decir, si se merece un 100 %, algunos le dan un 500 %, y eso no tiene sentido».

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Y concluyó: «Seamos lógicos, fueron los penaltis los que dieron a Messi y a la selección argentina la victoria en el Mundial, ya que en cada partido le pitaban un penalti».

Messi se coronó campeón del mundo con la selección argentina por primera vez en el Mundial de 2022 en Catar, tras vencer a Francia en la tanda de penaltis, después de que el partido terminara en empate a 3-3 al final del tiempo reglamentario y la prórroga.