Un periodista saudí aseguró que la trayectoria de Salem Al Dawsari, capitán del Al Hilal, llegará a su fin con el equipo tras el término de la temporada actual, debido a la contratación de un nuevo jugador durante el próximo periodo de fichajes de verano.

El periodista saudí Abdulaziz Al Muraisel declaró a "Nabd Tuwaiq": "Hammam Al Hammami fichará por el Al Hilal y cerrará el expediente de Salem Al Dawsari".

Informes de prensa habían confirmado que las negociaciones de Hammam Al Hammami para renovar su contrato con el Al Shabab se habían detenido, al no alcanzarse un acuerdo, en medio del interés de algunos clubes por contar con sus servicios.

Al Muraisel añadió: "La defensa que hace la afición del Al Hilal de Salem Al Dawsari pasará a Hammam Al Hammami, y él lo merece en este momento, por lo que ha ofrecido con la selección saudí".

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Al Hammami había obtenido el premio al mejor jugador de la Copa del Golfo Arábigo "Golfo 27", después de liderar a la selección saudí hacia el título del torneo, tras vencer a Emiratos por 2-0 en la final, partido en el que marcó un gol.

Cabe recordar que Salem Al Dawsari no ha participado con el Al Hilal desde el inicio de la temporada actual, debido a la operación quirúrgica a la que se sometió durante su participación con la selección saudí en el Mundial 2026 en Estados Unidos, Canadá y México.

El Al Hilal contrató a dos jugadores extranjeros para el puesto de extremo izquierdo en el que juega Al Dawsari, el neerlandés Crysencio Summerville y el brasileño Gabriel Martinelli, lo que dificulta el regreso del "Tornado" a la competición.