Un periodista saudí provocó una gran polémica tras asegurar que el portugués Cristiano Ronaldo, capitán del Al Nassr saudí, tiene más aficionados que su club actual, e incluso que la afición del vecino y rival tradicional, el Al Hilal.

El periodista saudí Ahmed Al Fuhaid afirmó, en declaraciones al programa "Rotana Sport con Walid": "Esto puede enfadar a muchos, pero la afición de Cristiano Ronaldo es mayor que la del Al Nassr".

Y aclaró: "A Cristiano Ronaldo lo apoyan cientos de millones en todo el mundo, cuenta con una enorme masa de seguidores por todo el planeta, y las cifras, la historia y los hechos lo demuestran, aunque algunos lo nieguen".

Las declaraciones de Al Fuhaid provocaron el enfado del otro periodista saudí, Mohammed Al Anzi, que respondió diciendo: "No es cierto, la popularidad del Al Nassr es mayor que la de Ronaldo", y además le planteó una pregunta: "¿La afición de Cristiano Ronaldo es mayor que la del Al Hilal?".

Al Fuhaid contestó: "Así es, no tengo esos complejos, y lo acabo de decir, no me voy a inventar una información o un hecho a mi medida, las cifras están ante todo el mundo, pero esto es cuestión de lógica".

Cabe recordar que Ronaldo juega en el Al Nassr desde enero de 2023, cuando llegó a sus filas de forma gratuita, tras rescindir su contrato con su anterior club, el Manchester United.