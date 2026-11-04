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Al Nassr v Al Kholood - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Traducido por

En vídeo: periodista saudí asegura que la afición de Cristiano Ronaldo es más grande que la del Al Nassr y el Al Hilal

C. Ronaldo
Al Nasr FC
Al Hilal
1ª División
Portugal
Arabia Saudita

Declaración polémica

Un periodista saudí provocó una gran polémica tras asegurar que el portugués Cristiano Ronaldo, capitán del Al Nassr saudí, tiene más aficionados que su club actual, e incluso que la afición del vecino y rival tradicional, el Al Hilal.

El periodista saudí Ahmed Al Fuhaid afirmó, en declaraciones al programa "Rotana Sport con Walid": "Esto puede enfadar a muchos, pero la afición de Cristiano Ronaldo es mayor que la del Al Nassr".

Y aclaró: "A Cristiano Ronaldo lo apoyan cientos de millones en todo el mundo, cuenta con una enorme masa de seguidores por todo el planeta, y las cifras, la historia y los hechos lo demuestran, aunque algunos lo nieguen".

Las declaraciones de Al Fuhaid provocaron el enfado del otro periodista saudí, Mohammed Al Anzi, que respondió diciendo: "No es cierto, la popularidad del Al Nassr es mayor que la de Ronaldo", y además le planteó una pregunta: "¿La afición de Cristiano Ronaldo es mayor que la del Al Hilal?".

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Al Fuhaid contestó: "Así es, no tengo esos complejos, y lo acabo de decir, no me voy a inventar una información o un hecho a mi medida, las cifras están ante todo el mundo, pero esto es cuestión de lógica".

Cabe recordar que Ronaldo juega en el Al Nassr desde enero de 2023, cuando llegó a sus filas de forma gratuita, tras rescindir su contrato con su anterior club, el Manchester United.

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