En vídeo: Periodista saudí afirma que Marruecos llegará más lejos que Egipto en el Mundial

Un periodista saudí elogió a las selecciones de Egipto y Marruecos tras su actuación en el Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México, pero pronosticó que los «Leones del Atlas» llegarían más lejos que los «Faraones».

En el programa «Dourina Ghir», el periodista Bassam Al-Dakhil afirmó: «El partido contra Australia no es difícil para Egipto, pero tampoco fácil, pues cualquier equipo que llegue a dieciseisavos de final del Mundial es complicado».

Y añadió: «Egipto puede avanzar, pues es la última oportunidad de Mohamed Salah, el mejor jugador de la historia del país».

Con su liderazgo y un plantel joven, Egipto puede eliminar a Australia y alcanzar los octavos.

Concluyó: «Por el contrario, Marruecos puede llegar más lejos».

Marruecos, que eliminó a Países Bajos en penaltis, jugará el sábado contra Canadá en octavos, mientras que Egipto se mide mañana a Australia en la ronda de 32.