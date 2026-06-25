En vídeo: Periodista saudí afirma que Marruecos es la mejor selección árabe y la única con opciones de llegar lejos

Un periodista saudí elogió a Marruecos tras su pase a dieciseisavos del Mundial 2026, y la consideró la mejor selección árabe y la única con opciones de avanzar.

Marruecos avanzó a los dieciseisavos tras vencer 4-2 a Haití en la última jornada del Grupo C, quedando segundo por detrás de Brasil.

El periodista saudí Abdulrahman Al-Humaidi afirmó en el programa «Nadina» de «MBC 1»: «Como esperábamos y preveían los analistas, ha avanzado el equipo que destaca entre los árabes y es favorito para llegar lejos».

Y añadió: «Los Leones del Atlas han confirmado la veracidad de estas predicciones objetivas, y que Marruecos, como sistema, por sus figuras individuales, por su rendimiento colectivo y por el legado que han forjado en el Mundial anterior y en el actual, es, hasta el momento, la mejor selección árabe».

Y concluyó: «La prueba son los 7 puntos logrados en la fase de grupos de 2022 y los 7 del torneo actual, que le han dado el pase a los dieciseisavos de 2026. Siempre Marruecos».

Marruecos fue la primera selección árabe y africana en llegar a semifinales, en 2022, antes de perder con Francia y Croacia y acabar cuarta.