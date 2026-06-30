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Netherlands v Morocco: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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En vídeo: Periodista saudí afirma que Marruecos es el orgullo de los árabes y que arrollaron a Holanda gracias a Bono

Holanda vs Marruecos
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Canadá vs Marruecos
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Y. Bounou
Países Bajos
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México
Canadá
EE. UU.

Los «Leones del Atlas» se han clasificado para los cuartos de final del Mundial

Un periodista saudí elogió a Marruecos tras su pase a octavos del Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México, tras eliminar a Países Bajos.

El equipo marroquí avanzó esta madrugada a octavos tras igualar 1-1 con Holanda y ganar la posterior tanda de penaltis.

Abdulrahman Al-Humaidi, presentador del programa «Nadina» en «MBC 1», declaró: «El orgullo de los árabes: un Marruecos con personalidad, igualdad y dominio; un Marruecos de diversión y alegría; un Marruecos que se impone con la solidez de (Nassir) Mazraoui, el espíritu de (Issa) Diop y la agilidad de (Ezzedine) Ounahi».

Y añadió: «Dominaron a Holanda, los aplastaron con el puño de Bono; incluso Yassin, al detener el disparo, se mantuvo firme, tal y como siempre se han mantenido firmes los marroquíes en este Mundial, listos para seguir adelante. Y así seguirá siendo: siempre Marruecos».

El sábado se medirá a Canadá, que eliminó a Sudáfrica, en el estadio NRG de Houston.

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