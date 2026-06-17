En vídeo: Paulita afirma: «Estamos orgullosos de Cristiano Ronaldo y me alegro de que haya batido mi récord»

Paolita, leyenda del fútbol portugués, se mostró orgulloso de su compatriota Cristiano Ronaldo, capitán del Al-Nassr, y celebró que haya superado su récord con la selección.

Paolita, que ostentaba el récord de 47 goles con la selección hasta 2013, vio cómo Ronaldo lo superaba y llegaba a 143 tantos con el “Brasil de Europa”.

En declaraciones a beIN Sports, afirmó: «Estoy muy contento por lo que logré con la selección de Portugal».

Y añadió: «Espero que Cristiano Ronaldo marque muchos goles; es cierto que ha conseguido batir un récord del que yo me sentía orgulloso, pero es uno de los mejores jugadores del mundo y le encanta batir récords».

Y concluyó: «Por eso ha conseguido batir mi récord con la selección, pero estoy contento de ser el segundo máximo goleador histórico de la selección portuguesa hasta la fecha, y nosotros, como portugueses, estamos orgullosos de Ronaldo».

Este miércoles, Ronaldo inició su sexta Copa del Mundo con Portugal frente a la República Democrática del Congo en la primera jornada del Grupo 11, que completan Uzbekistán y Colombia.