En vídeo: Oyarzabal castiga a Donnarumma por un error catastrófico e Italia devuelve el golpe

El gol llegó en el minuto 10 del encuentro, después de que Donnarumma cometiera un error en un pase durante un intento de salida de balón desde atrás, lo que permitió que el esférico llegara directamente a Olise, quien no dudó en aprovechar el regalo.

El francés se adentró con el balón en el área antes de alojarlo en la red, dando al conjunto visitante una ventaja temprana.

El error supuso una gran vergüenza para Donnarumma, capitán de la selección italiana, quien brindó a su rival una oportunidad sencilla de marcar al inicio de un duelo importante a nivel europeo.

Sin embargo, su compañero, el joven delantero Francesco Pio Esposito, anotó el gol del empate para Italia (1-1) en el minuto 26, tras un centro ante la portería de su compañero, el extremo Niccolò Cambiaghi.

Por su parte, Olise siguió ofreciendo grandes actuaciones con la selección francesa, después de convertirse en una de las armas ofensivas más destacadas del esquema del entrenador Zinedine Zidane, gracias a su capacidad para marcar diferencias mediante el regate, el pase y el disparo, además de sus crecientes aportaciones goleadoras.

El exjugador del Crystal Palace logró el premio al mejor jugador de la Bundesliga durante la temporada 2025-2026, y encabezó la lista de asistentes de la competición con 21 pases decisivos, además de sus aportaciones goleadoras en la Liga de Campeones de Europa, que lo situaron entre los mejores creadores de juego del mundo.

El impacto de Olise no se limitó al ámbito de los clubes, ya que se convirtió en un elemento fundamental de la selección francesa y participó en el recorrido de su país en el Mundial 2026, en el que Francia alcanzó las semifinales, además de igualar el récord de pases decisivos en una sola edición del torneo con 7 asistencias.

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El duelo ante Italia llega en un momento importante para la selección francesa, que afrontó la jornada como líder del Grupo 1 en el primer nivel con 10 puntos, después de cosechar tres victorias y un empate en sus cuatro partidos, mientras que la selección italiana ocupa el tercer puesto con 7 puntos.

El partido de ida entre ambas selecciones, disputado el pasado 2 de octubre, terminó con empate a 1-1, después de que Olise adelantara a Francia en su propio terreno en el minuto 55, antes de que Alessandro Bastoni lograra el empate para Italia en el minuto 68.

La selección francesa busca confirmar su superioridad y sellar el liderato del grupo, mientras que la selección italiana espera aprovechar los factores del terreno y la afición para conseguir la victoria y reducir la diferencia con su rival, antes de la última jornada de la fase de grupos.

La selección belga complicó la tarea de Italia este jueves al vencer a Turquía en su terreno (2-1), arrebatándole el subliderato del grupo con 9 puntos, antes de recibir a la Azzurra en la última jornada de la fase de grupos de la Liga de Naciones de Europa.

Las cuentas de clasificación establecen el ascenso de las dos primeras selecciones de cada grupo a los cuartos de final, lo que convirtió el duelo entre Francia e Italia en una lucha directa por el liderato y por seguir en el torneo.