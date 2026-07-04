En vídeo: Ounahi bate un récord histórico para Marruecos al marcarle a Canadá

Marruecos batió dos récords históricos al vencer a Canadá 1-0 en octavos del Mundial 2026, con gol de Ounahi en el 50’ tras asistencia de Hakimi.

Con esta asistencia, Achraf Hakimi sumó su tercera en Copas del Mundo, igualando el récord marroquí de El Taher El Khalaj.





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Además, el tanto de Ounahi ha marcado un hito: seis jugadores distintos han anotado para los «Leones del Atlas» en este Mundial, algo sin precedentes en la historia marroquí del torneo.

Los Leones del Atlas alcanzaron los octavos de final tras vencer a Holanda en los penaltis, tras el 1-1 en la ronda de 32, mientras que Canadá eliminó a Sudáfrica en los últimos minutos (1-0).



