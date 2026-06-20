En vídeo: Ondaf derrota a Costa de Marfil y gana el Mundial 2026

Deniz Undav marcó dos goles (min. 68 y 90+4) que dieron a Alemania la victoria 2-1 sobre Costa de Marfil en la segunda jornada del Mundial 2026.

El doblete del delantero del Stuttgart, en los minutos 68 y 90+4, confirma su gran temporada con la selección, donde ya suma 6 goles en 2026 y lidera la clasificación de goleadores alemanes, por encima de Kai Havertz (4).

Con 3 goles y 2 asistencias, lidera también la clasificación de aportes a goles en el torneo.





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Además, Alemania reforzó su récord como la selección con más goles marcados por suplentes en la historia de la Copa del Mundo: 22 tantos, por delante de Italia (16), Países Bajos (15), España (13) y Argentina (10), según la red francesa «stats foot».

En el Mundial 2026, Alemania debutó goleando a Curazao 7-1, mientras Costa de Marfil venció 1-0 a Ecuador.



