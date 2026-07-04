En vídeo: Onahi explica lo que ocurrió en el descanso para superar a Canadá

Ezzedine Ounahi, estrella de Marruecos, celebró el pase a cuartos del Mundial 2026.

Marruecos se clasificó tras vencer 3-0 a Canadá, con un doblete de Ounahi y un gol de Sofiane Rahimi.

«Estoy muy contento por haber marcado hoy, no ha sido fácil para nosotros», declaró Ounahi a BeIN Sports.

“Canadá nos complicó la vida en la primera parte, pero encontramos la forma de ganar”.

Y añadió: «Este partido nos hará madurar; vimos que no hay encuentros fáciles y, gracias a Dios, lo importante es la clasificación».

Sobre el mensaje del técnico en el descanso, añadió: «Buscamos soluciones en la segunda parte. Tenemos un cuerpo técnico que se esfuerza al máximo y creemos que cerramos el partido de forma satisfactoria. Estamos contentos por avanzar de ronda».

En declaraciones a «Hesport» en Instagram, añadió: «En el descanso hablamos los jugadores e intentamos soluciones para darle la vuelta al partido».

Y subrayó: «Tenemos un cuerpo técnico magnífico que trabaja duro y sabe lo que hace, y un grupo excepcional de jugadores dispuestos a darlo todo en el campo».

Y añadió: «En un torneo como el Mundial, no hay partidos fáciles ni selecciones débiles. A veces se cree que todo será sencillo o que la clasificación está asegurada, pero la realidad demuestra que cada partido exige concentración y un esfuerzo redoblado».

Y concluyó: «Gracias a Su Majestad el Rey por su constante apoyo y a toda la afición marroquí».