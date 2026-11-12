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Muhammad Sharaf Eldeen
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En vídeo: Olise castiga el error catastrófico de Donnarumma y la respuesta de Italia

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Michael Olise, estrella del Bayern Múnich, aprovechó un grave error de Gianluigi Donnarumma, portero de Italia, para marcar el gol de la ventaja de la selección de Francia la noche de este jueves, en el estadio de San Siro en Milán, dentro de los partidos de la quinta jornada de la fase de grupos de la Liga de Naciones de la UEFA.

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El gol llegó en el minuto diez del encuentro, después de que Donnarumma cometiera un error al pasar el balón, durante un intento de construir el juego desde atrás, llegando directamente a Olise, quien no dudó en aprovechar el regalo.

El francés se adentró con el balón en el área antes de enviarlo a la red, otorgando al equipo visitante una ventaja temprana.

El error provocó una gran vergüenza a Donnarumma, capitán de la selección italiana, que brindó a su rival una oportunidad fácil para marcar al inicio de un duelo importante a nivel europeo.

Pero su compañero, el joven delantero Francesco Pio Esposito, marcó el gol del empate para Italia (1-1) en el minuto 26, tras un centro frente a la portería de su compañero y extremo, Nicolò Cambiaghi.

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Por su parte, Olise siguió ofreciendo niveles destacados con la selección francesa, después de convertirse en una de las armas ofensivas más notables del esquema del técnico Zinedine Zidane, gracias a su capacidad para marcar la diferencia mediante el regate, el pase y el disparo, además de sus crecientes contribuciones goleadoras.

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El exjugador del Crystal Palace logró hacerse con el premio al mejor jugador de la liga alemana durante la temporada 2025-2026, y también encabezó la lista de asistentes de la competición con 21 pases decisivos, además de sus aportaciones goleadoras en la Liga de Campeones de Europa, que lo situaron entre los mejores creadores de juego del mundo.

El impacto de Olise no se limitó al nivel de clubes, ya que se convirtió en un elemento fundamental de la selección francesa, y participó en el recorrido de su país en el Mundial 2026, en el que Les Bleus alcanzaron las semifinales, e igualó además el récord de número de asistencias en una sola edición del torneo al propiciar 7 goles.

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El duelo ante Italia llega en un momento importante para la selección francesa, que afrontó la jornada como líder del Grupo 1 del primer nivel con 10 puntos, tras haber logrado tres victorias y un empate en sus cuatro partidos, mientras que la selección italiana ocupa el tercer puesto con 7 puntos.

El partido de ida entre ambas selecciones, disputado el pasado 2 de octubre, había terminado con empate a 1-1, después de que Olise adelantara a Francia en su propio terreno, en el minuto 55, antes de que Alessandro Bastoni lograra el empate para Italia en el minuto 68.

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La selección francesa busca confirmar su superioridad y sellar el liderato del grupo, mientras que la selección italiana espera aprovechar los factores del terreno y la afición para conseguir la victoria y recortar la diferencia con su rival, antes de la última jornada de la fase de grupos.

La selección belga había complicado la tarea de Italia, este jueves, al vencer a Turquía en su terreno (2-1), arrebatándole el subliderato del grupo con 9 puntos, antes de recibir a la Azzurra en la última jornada de la fase de grupos de la Liga de Naciones de Europa.

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Las cuentas de la clasificación estipulan el ascenso de las dos primeras selecciones de cada grupo a los cuartos de final, lo que convirtió el duelo entre Francia e Italia en una lucha directa por el liderato y por la continuidad en el torneo.

Escrito porMuhammad Sharaf Eldeen

Editor jefe de turno

Resumen Profesional

Periodista egipcio multidisciplinario, comprometido con ofrecer a los lectores una visión periodística integral y precisa. Cuento con más de 13 años de experiencia en medios impresos y audiovisuales, habiendo colaborado en algunos de los periódicos, plataformas digitales y canales de televisión más importantes de Egipto y el mundo árabe. Desde abril de 2017, me desempeño como Jefe de Turno (Shift Manager) y Editor de Mesa (Desk Editor) en Kooora, el portal de noticias deportivas líder en el mundo árabe, donde tengo el honor de trabajar con un equipo de élite de profesionales.

Me apasiona redactar artículos y análisis deportivos lógicos y accesibles —evitando tecnicismos innecesarios—, manteniendo siempre los más altos estándares de rigor y objetividad. Creo firmemente que las preferencias personales no deben influir en la labor periodística; la información es una responsabilidad y la integridad es la ética suprema de nuestra profesión.

Trayectoria Personal y Filosofía Futbolística

Mi historia con el fútbol comenzó a los cinco años, inspirado por la pasión de mi familia durante el Mundial de 1994. Desde entonces, el fútbol se convirtió en una parte esencial de mi vida, tanto practicándolo como analizándolo.

Uno de mis recuerdos futbolísticos más formativos de la infancia es la histórica final de la UEFA Champions League entre el Bayern de Múnich y el Manchester United en el Camp Nou, el 26 de mayo de 1999. Aquella noche, la remontada épica de los "Red Devils" marcó el inicio de mi lealtad de por vida al gigante alemán, que sigue ocupando un lugar privilegiado en mi corazón.

Áreas de Especialización

Gracias a mi trayectoria en diversos sectores de la comunicación, me especializo en:

Historia del Fútbol: Amplio conocimiento de la historia del fútbol europeo y alemán.

Análisis Táctico: Predicción de escenarios de partidos y análisis de sistemas de juego.

Scouting: Capacidad para identificar jóvenes talentos y analizar su potencial técnico.

Hitos y Momentos Destacados

Guardo numerosos recuerdos felices en el fútbol, pero el más significativo a nivel internacional fue la coronación del Bayern de Múnich en la Champions League de 2001 frente al Valencia, lo que supuso mi primera gran alegría continental con el club.

Mi Once Ideal Histórico:

Portero: Manuel Neuer.

Defensa: Alessandro Nesta, Sergio Ramos, Philipp Lahm, Paolo Maldini.

Mediocampo: Xavi Hernández, Andrés Iniesta, Zinedine Zidane.

Delantera: Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Ronaldo Nazário (El Fenómeno).

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