El Real Madrid transformó su desventaja ante el anfitrión AEK Atenas de Grecia en una victoria agónica y valiosa por 3-2 en el partido disputado la tarde de este miércoles, correspondiente a la cuarta jornada de la fase de liga de la Champions League.

El triunfo llegó con dificultad después de que el Real Madrid se viera por detrás en el marcador dos veces en el encuentro, antes de reaccionar en cada ocasión e imponerse con un gol en el tiempo agónico, en un escenario similar al que ocurrió ante la Roma (4-3) en el último partido que el equipo jugó fuera de casa en la competición continental.

El Real Madrid se convirtió en el segundo equipo en lograr el pleno de puntos tras 4 partidos en la Champions League, para disputarle al Paris Saint-Germain el liderato de la clasificación.

Mientras tanto, el AEK Atenas se quedó estancado en 3 puntos, en el puesto 30 de la tabla de clasificación.

La racha de victorias del Real Madrid se extendió a 7 partidos desde la caída en el derbi de la capital española, de ellos 4 partidos en la liga y 3 en la competición continental.

Asimismo, el Real Madrid logró su primera victoria ante el AEK Atenas en su estadio, después de haber fracasado en sus dos primeras visitas en todas las competiciones, ya que empató una vez y perdió la otra. Además, el equipo griego sufrió su primera derrota en su estadio ante un equipo español en la Champions League, según el sitio oficial de la competición.

Esta es apenas la segunda victoria del Real Madrid en estadios griegos en competiciones europeas en 9 partidos, frente a 5 empates y dos derrotas.

Audacia griega y respuesta madridista de tacón

Los locales comenzaron el partido con una gran audacia ofensiva ante el Real Madrid, y en el minuto 12 el equipo griego sacudió la portería de Thibaut Courtois con un disparo potentísimo de Aboubakary Koita desde dentro del área.

El Real Madrid intentó alcanzar el empate rápidamente, y Vinícius Júnior sacudió la red en el minuto 28 con un fuerte disparo, pero el árbitro no concedió el gol por un fuera de juego de Jude Bellingham, que intentaba rematar el balón.

Y solo 4 minutos después, la estrella inglesa recompensó a la afición del Real Madrid con un gol asombroso de tacón, aprovechando un centro jugado por Marc Cucurella.

El misil de Valverde sentencia los tres puntos

En la segunda parte, el Real Madrid se lanzó con todas sus líneas al ataque en busca de una remontada, a la que se había acostumbrado en el último periodo, pero chocó con el despertar del Atenas.

El equipo griego aprovechó los espacios que dejó el Real Madrid en su defensa y marcó el segundo gol con la firma de Stavros Pilios en el minuto 75, aprovechando un pase de Koita (autor del primer gol).

Pero la respuesta española llegó rápido, pues solo 3 minutos después Kylian Mbappé alcanzó el empate para el Real Madrid, tras un preciso centro raso de Denzel Dumfries.

Y en el momento en que todos se preparaban para el primer empate del Real Madrid esta temporada en todas las competiciones, el capitán suplente Federico Valverde tenía otra opinión.

La estrella uruguaya lanzó un balón como un misil en el tiempo añadido de la segunda parte, que engañó al portero y se alojó en la red.