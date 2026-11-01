En vídeo: nueva regla arbitral para conseguir un penalti: ¡déjate caer como Mbappé y no te quedes de pie como Isak!

La polémica arbitral en los partidos entre Real Madrid y Racing de Santander, y entre Liverpool y Arsenal, reabrió un expediente controvertido en el fútbol, después de que dos jugadas similares en esencia pusieran bajo la lupa las decisiones de los árbitros y la tecnología del videoarbitraje. Mientras que Kylian Mbappé obtuvo un penalti tras un contacto con un defensa del Racing, Alexander Isak no recibió ninguna falta a su favor pese a sufrir un claro agarrón de Jurriën Timber dentro del área, lo que hizo que el contraste entre ambas situaciones resultara llamativo.

En el duelo entre Real Madrid y Racing de Santander, que terminó con victoria del conjunto blanco por tres goles a cero, el árbitro señaló un penalti a favor de Mbappé tras su contacto con el defensa Mateo Prati, con lo que el delantero francés marcó el primer gol de su equipo.

Sin embargo, la decisión provocó numerosas protestas por parte de los locales, que consideraron que el contacto no era suficiente para señalar un penalti.

Las críticas no se limitaron al capitán del Racing, Íñigo Sainz-Maza, quien describió la jugada como una que no merecía la señalización de falta en ningún caso, subrayando que el contacto había sido demasiado leve, sino que se extendieron al director técnico José Alberto, que criticó la disparidad en las intervenciones de la tecnología del videoarbitraje, preguntándose por los motivos para revisar algunas situaciones e ignorar otras.

El entrenador del Racing dijo que la repetición de la jugada no muestra que ocurriera algo que justifique señalar un penalti, añadiendo que los jugadores pueden disputar el balón, pero no es lícito derribar al rival ni agarrarlo, algo que le causó extrañeza y preocupación respecto a la decisión.

Por otro lado, el duelo entre Liverpool y Arsenal en el estadio de Anfield presenció una jugada aún más polémica desde el punto de vista de los locales, después de que el defensa del conjunto londinense Jurriën Timber agarrara la camiseta de Alexander Isak dentro del área, mientras el delantero del Liverpool intentaba llegar a un balón centrado, de modo que el agarrón afectó a su movimiento y le impidió jugarla de la forma debida.

Y pese a la evidencia del agarrón en las repeticiones televisivas, el árbitro no señaló penalti, ni tampoco cambió la decisión tras revisar la situación, en el partido que terminó con victoria del Arsenal por un gol a cero, marcado por Kai Havertz en el minuto 16.

Lo que acrecentó la ironía del contraste fueron los comentarios de que Isak no cayó al suelo ni exageró su reacción tras sufrir el agarrón, lo que llevó a Andoni Iraola, director técnico del Liverpool según el artículo, a comentar con sarcasmo el suceso, diciendo: "El mero hecho de que me preguntéis si se cayó ya lo deja claro. La próxima vez deberían decirle a Alexander que se quede en el suelo, o de lo contrario no señalarán los penaltis".

Así, Mbappé se encontró beneficiado por un contacto que provocó las protestas del Racing, mientras que Isak se quedó sin penalti pese al agarrón que sufrió, de modo que ambas situaciones plantean una pregunta irónica que trasciende los límites de los dos partidos: ¿se ha vuelto el caer sobre el césped más importante que la propia falta para que un jugador obtenga un penalti?