En vídeo: Noruega sorprende con una jugada astuta y Bellingham marca un gol histórico

Jude Bellingham igualó 1-1 en el segundo minuto de añadido de la primera parte, devolviendo a Inglaterra a la lucha en cuartos del Mundial 2026 ante Noruega.





Noruega se había adelantado con un gran disparo de Andreas Schildrup en el 36, antes de que la estrella del Real Madrid igualara para los «Tres Leones».





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El tanto confirmó su instinto en momentos clave: 8 de sus 11 goles con Inglaterra han llegado en grandes torneos, un 73 % que ningún otro jugador con al menos 5 dianas ha igualado.

Con este tanto, Bellingham llegó a 5 goles en el Mundial 2026 y, junto a Harry Kane (6), acumulan 11 de los 12 que ha marcado Inglaterra en el torneo.

Nunca antes dos ingleses habían alcanzado esa cifra en un mismo Mundial.

Inglaterra avanzó a cuartos tras vencer 3-2 a México, y Noruega eliminó a Brasil con un 2-1.







