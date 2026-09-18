En vídeo: noche negra para Chelsea; el Brentford destroza a los Blues con un contundente 3-0

Brentford logró una merecida victoria por 3-0 ante su invitado Chelsea, en el partido que enfrentó a ambos equipos en el estadio Gtech dentro de las competiciones de la quinta jornada de la Premier League, hundiendo a los Blues en la derrota y privándoles de regresar con puntos.

El partido parecía encaminarse hacia un empate sin goles, antes de que Brentford estallara en la segunda parte con dos goles letales a través de Anthony y Thiago, aprovechando los errores de la defensa del Chelsea y la fragilidad de su sistema bajo la dirección de Xabi Alonso.

Con este resultado, Brentford ascendió al tercer puesto en la tabla de la Premier League, tras elevar su cuenta a 9 puntos, mientras que el Chelsea se quedó estancado en 7 puntos en la séptima posición.

La primera parte: Fofana brilla y Kelleher se libra de una catástrofe

La primera parte fue cautelosa y estuvo dominada por la lucha táctica y los duelos defensivos, con una relativa superioridad del Chelsea al inicio.

Los Blues entraron con una presión temprana y Neto estuvo a punto de abrir el marcador tras el fallo de Lewis-Potter al despejar un centro, pero el guardameta Kelleher intervino con brillantez. Por su parte, Brentford se apoyó por completo en su activo costado izquierdo liderado por el trío Lewis-Potter, Janelt y Schade, aunque todos sus intentos chocaron contra un muro sólido llamado Wesley Fofana, quien fue la estrella indiscutible de la primera parte tras cerrar por completo el carril izquierdo y superar en todos los duelos individuales.

La parte presenció dos jugadas inolvidables. La primera fue curiosa, cuando Schade cargó al defensa del Chelsea Barco y lo lanzó al suelo antes de la ejecución de un tiro libre entre los abucheos del público.

La más extraña fue cuando Cucurella devolvió el balón con un largo saque de banda a su guardameta Kelleher, quien lo perdió de vista y se le coló por debajo del pie camino de la portería, antes de salvarlo sobre la línea de gol de milagro, en una jugada que recordó el famoso error de Peter Enckelman.

La parte también presenció una obra de arte cuando Rogers dio un fantástico taconazo hacia atrás que liberó a Welbeck, pero el árbitro anuló la jugada por fuera de juego, además de un potente disparo de Rogers que chocó contra la defensa y se transformó en córner, y otra jugada polémica tras un agarrón de Ajer a Welbeck sin señalar falta.

La segunda parte: Damsgaard desatasca el partido y Thiago lo mata

El aspecto del partido cambió por completo tras el descanso, cuando Brentford entró con mayor atrevimiento ofensivo.

La emoción comenzó con intentos mutuos y un potente disparo de Chavarría por encima del larguero, antes de que llegara el primer gol de un córner bien ejecutado por Damsgaard desde el costado izquierdo, al que se elevó Schuster en el segundo palo y la peinó con un cabezazo cruzado ante la portería, para que Anthony la introdujera con facilidad en la red anunciando la ventaja de los locales.

Tras el gol, la defensa del Chelsea se tambaleó de forma evidente y permitió que Ajer avanzara medio campo sin marca, mientras que el Chelsea intentó responder con un doble cambio con la entrada de Guiu y Acheampong, pero Brentford era el más peligroso con sus contragolpes.

Damsgaard y Thiago desperdiciaron una ocasión de oro para ampliar el marcador en un ataque de dos contra dos por un mal pase y un mal control. El Chelsea respondió con una presión continua, la primera suya en el partido, a través de una serie de córneres que Kelleher despejó con su puño con brillantez, y un potente disparo de Guiu que fue interceptado.

En medio del empuje total del Chelsea hacia el ataque, llegó el golpe de gracia, después de un pase erróneo que interceptó Ajer y Brentford salió con un rápido contraataque; Martínez atajó el primer disparo de Schade, pero el balón rebotó hacia Thiago, quien lo alojó en la red marcando el segundo gol.

Y en el momento en el que el Chelsea buscaba un gol para recortar la diferencia y regresar en el marcador, el suplente Fábio Carvalho asestó el golpe de gracia a los Blues.

El gol llegó en el minuto 90+4, tras un contraataque modélico de Brentford que aprovechó los enormes espacios en la adelantada defensa del Chelsea, para que Carvalho quedara solo ante la portería y colocara el balón con confianza en la red, confirmando la victoria de su equipo por un contundente 3-0 y cosechando los tres puntos de una forma más que merecida.

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