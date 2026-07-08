En vídeo: «No voy a responder a 50 preguntas»... Discusión entre Deschamps y un periodista marroquí

Didier Deschamps, seleccionador de Francia, mantuvo un altercado verbal con un periodista marroquí horas antes del esperado duelo entre los «Gallos» y los «Leones del Atlas» en el Mundial 2026.

El duelo de cuartos de final se disputará este jueves por la tarde en Estados Unidos, Canadá y México.

Al concluir la rueda de prensa de este miércoles en Boston, un periodista marroquí le reprochó:

Según un vídeo de la cadena marroquí «Hespress», el periodista dijo: «Solo dan la palabra a los periodistas franceses; a nosotros, los marroquíes, no se nos ha dejado preguntar».

Y añadió: «Esta rueda de prensa es un monólogo».

Deschamps replicó: «Lo siento, pero también tengo un largo regreso, una cita para almorzar y una sesión de entrenamiento».

El periodista marroquí insistió: «Lo sé, pero llegué temprano y debo cubrir el entrenamiento».

Deschamps replicó: «¿Cuántos sois? No defiendo a Rafael (el coordinador), pero si hay 50 personas con la mano alzada, no puedo responder a 50 preguntas».

Finalmente, el seleccionador francés le concedió la palabra.

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