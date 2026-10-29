En vídeo: No es Salah. Mustapha Hadji elige para Kooora al "rey de África" de la historia

Mustapha Hadji, leyenda de la selección de Marruecos, eligió al mejor jugador de África durante el presente año 2026, así como al "rey del continente africano" a lo largo de la historia.

Hadji se coronó con el premio al mejor jugador de África en 1998, tras brillar en la Copa de Naciones y en la Copa del Mundo ese mismo año.

Hadji considera que su compatriota Achraf Hakimi, profesional en las filas del Paris Saint-Germain, es el más merecedor del premio este año, después de haber conquistado con su club varios títulos nacionales y continentales.

Cuando se le preguntó a Hadji en su entrevista con Kooora por el jugador que merece el premio este año, dijo: "Es una pregunta muy difícil, especialmente a la luz de la crisis que se produjo en la final de la Copa de África, por lo que el título aún no está decidido".

Pero matizó diciendo: "Mirando otros torneos, se puede decir que Achraf Hakimi tiene ventaja, porque ganó la Liga de Campeones de Europa y casi todos los torneos en los que participó".

Hakimi firmó una temporada destacada con el equipo francés, al que condujo a ganar la Ligue 1, la Supercopa nacional, la Liga de Campeones de Europa y la Supercopa de Europa, además de la clasificación a la final de la Copa Africana de Naciones con la selección de Marruecos, a la espera de la decisión del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) para dirimir la identidad del campeón.

Asimismo, Hakimi ocupó el puesto 13 en la carrera por el Balón de Oro al mejor jugador del mundo en 2026.

El "Balón de Oro" inclina la balanza a favor de Weah sobre Salah

Sobre el mejor de la historia de África, Hadji respondió diciendo: "Esta también es una pregunta difícil, pero yo elijo a George Weah".

Al preguntarle por qué lo sitúa por encima de leyendas como Mohamed Salah, Samuel Eto'o y Didier Drogba, explicó: "Weah es el primer jugador africano en ganar el Balón de Oro como mejor jugador del mundo. Yo jugué contra él y considero que es el rey del continente africano".

Lee también:

En vídeo: Mustapha Hadji a Kooora: Hakimi y Bono son los mejores de la historia de Marruecos con gran diferencia sobre el resto

Exclusiva para Kooora en vídeo: "No merece ser convocado por Marruecos": Mustapha Hadji aconseja a Díaz huir del Madrid a la Roshn League

Mustapha Hadji explica a Kooora el enigma del fracaso de Marruecos en la Copa de África y su brillantez en el Mundial

En vídeo: "Se parece a Alemania": Hadji a Kooora: Clasifico a Egipto en el quinto puesto de África por esta razón

La leyenda de Marruecos a Kooora: Basta de racismo: Ha llegado la hora de alzar la bandera de África

Mustapha Hadji a Kooora: Wahbi juega con el estilo del Barcelona: Y Yamal tiene sangre marroquí

Mustapha Hadji a Kooora: Marruecos puede derrotar a Brasil y Argentina: Y este es su gran punto débil

En vídeo: ¿El arbitraje favoreció a Marruecos? Mustapha Hadji responde a la pregunta de Kooora con una respuesta ambigua

Exclusiva para Kooora en vídeo: Mustapha Hadji a Amrabat: Nadie está por encima de Marruecos: ¿Quién eres tú para condicionar la salida de Wahbi?

Mustapha Hadji a Kooora: Marruecos no robó la Copa de África: Y Senegal sabe lo que hizo Ndala