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Saudi Arabia Training And Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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En vídeo: no es en la cabeza. Donis revela la naturaleza de la lesión de Al-Aqidi y su situación de cara a la "Copa del Golfo 27"

N. Al-Aqidi
G. Donis
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La lesión es en el codo y no en la cabeza

La repentina lesión que sufrió el guardameta Nawaf Al-Aqidi provocó un estado de preocupación en la concentración de la selección de Arabia Saudí, después de que el entrenador Georgios Donis se viera obligado a sustituirlo y dar entrada a su compañero Mohamed Al-Owais durante el partido del combinado saudí en la Copa del Golfo "Golfo 27".

La salida forzosa de Al-Aqidi abrió la puerta a los interrogantes sobre la naturaleza de la lesión y su gravedad, especialmente al tratarse de uno de los pilares fundamentales en la alineación de Arabia Saudí.

En la rueda de prensa posterior al encuentro, Donis quiso aclarar el panorama y desvelar la verdad sobre la lesión, negando lo que se había rumoreado acerca de que el portero hubiera sufrido una lesión en la cabeza.

El técnico griego afirmó: "Nawaf Al-Aqidi no padece en absoluto una lesión en la cabeza, sino que su lesión es en la mano, y veremos la gravedad de la lesión durante las próximas horas".

Donis añadió con un tono contundente: "Si el problema es grave, tendremos que sustituirlo de la lista".

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El entrenador de la selección nacional volvió a confirmar el diagnóstico inicial al decir: "Al-Aqidi padece una lesión en el codo, y evaluaremos su estado con precisión; y si es necesario, lo sustituiremos por otro jugador".

Pueden debatir los temas y las noticias con mayor profundidad en los foros de Kooora

Se espera que el guardameta se someta a exámenes médicos completos durante las próximas horas para determinar el tiempo de su ausencia y la posibilidad de que continúe con Arabia Saudí en el resto del recorrido del torneo del Golfo.

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