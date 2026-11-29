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El Como logró una contundente victoria por 3-0 ante la Juventus, que visitaba su estadio, el domingo por la noche, en la 13.ª jornada de la Serie A.

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Los tres goles del Como llevaron la firma de Nico Paz y Anastasios Douvikas, autor de un doblete, en los minutos 45+1, 64 y 80.

El Como suma 29 puntos y ocupa la cuarta posición de la clasificación del Calcio, mientras que la Juventus se queda estancada con 21 puntos en la séptima plaza.

El portal Calciomercato repasó las acciones más destacadas del encuentro, en el que la Juventus recibió un golpe temprano en el minuto cinco con la expulsión de su estrella francesa Randal Kolo Muani, que golpeó con la mano a Valle en la cara.

Cuando la Juventus se disponía a lanzar un contragolpe, Valle agarró a Kolo Muani para impedir que arrancara, y el delantero francés respondió golpeando con la mano abierta en la cara al lateral del Como.

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El árbitro Mariani no vio la acción, pero el asistente se la señaló, y el colegiado mostró la tarjeta roja al jugador francés y la amarilla al español.

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La Juventus lanzó un rápido contragolpe en el que McKennie llegó al borde del área, recortó hacia dentro y dejó en el suelo a Valle antes de ceder el balón a Koopmeiners por el centro. Este se acomodó el balón a la zurda y disparó, pero el portero Butez atrapó el esférico.

El Como siguió construyendo sus ataques por la banda derecha, y el balón llegó a Yan Couto en la frontal del área. El exjugador del Borussia Dortmund soltó un potente disparo raso, pero el guardameta Vicario respondió atento.

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El gol que adelantó al Como llegó antes del descanso, obra de Nico Paz de falta directa, provocada por Da Cunha tras una infracción ingenua de Cambiaso. El tanto se concedió con la ayuda de la tecnología de línea de gol.

El Como perdió durante la primera parte a Mia y Valle por lesión, pero logró dominar el partido y los espacios, y solo permitió a la Juve una ocasión clara, que Woltemade no supo aprovechar tras recibir un pase en profundidad.

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La Juventus buscó el empate en la segunda parte, y Woltemade se inventó un pase filtrado en profundidad muy peligroso para McKennie, pero Butez estuvo magnífico al elegir el momento de salir de su portería y llegó al balón antes que el jugador estadounidense.

El segundo gol local llegó en el minuto 64, obra de Douvikas, después de que el balón rebotara tras un disparo de Ricci, a raíz de dos despejes defectuosos de la defensa de la Juventus.

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El tercer tanto volvió a llevar la firma de Douvikas, con una asistencia de Nico Paz. Ambos jugadores supieron aprovechar los espacios y elegir bien el momento, y el delantero ejecutó una magnífica volea con la zurda que, con trayectoria cruzada, acabó en el fondo de la red.

La última ocasión peligrosa del partido fue para Nico Paz, que volvió a disparar desde fuera del área y obligó de nuevo a Vicario a intervenir.

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Así, el 3-0 es un resultado justo que, además, relanza al Como en la clasificación, tras superar provisionalmente al Milan, que jugará mañana en Cagliari, con el que comparte la cuarta plaza.

La Juventus, por su parte, vive un momento de gran frustración y tendrá que volver a reflexionar sobre la influencia de Kolo Muani en el equipo, aunque también está obligada a mirar la clasificación.

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En la misma jornada, el Napoli empató sin goles en su visita al Sassuolo.

El Napoli sube a 19 puntos en la octava posición, mientras que el Sassuolo alcanza los 9 puntos en el puesto 18.