El Santos arrancó un empate agónico ante el Flamengo, por 2-2, en la jornada 29 del Campeonato Brasileño.

El Santos elevó su casillero a 42 puntos, en la octava posición, frente a los 61 puntos del Flamengo, líder del torneo, que había logrado 5 victorias consecutivas antes de su empate con el Santos.

El diario AS repasó los momentos más destacados del encuentro, tras el brillo de la veterana estrella Neymar y su acierto al firmar un doblete para el Santos en apenas 6 minutos, después de entrar como suplente.

Neymar regresó tras recuperarse de su última lesión y entró como suplente después de que el Santos se viera por detrás en el marcador, pero marcó dos goles, de penalti, en los minutos 81 y 87.

El inicio del partido no fue fácil para el equipo del entrenador Jardim, pero la calidad técnica de sus jugadores marcó la diferencia y le dio al equipo una gran ventaja antes del final de la primera parte.

Danilo abrió el marcador a favor del Flamengo, tras una magnífica jugada en la que llegó al área, aprovechando un excelente pase de Pedro.

Y justo antes de dirigirse a los vestuarios, Carrascal envió un centro medido al que llegó Paquetá para transformarlo de cabeza en gol.

El entrenador Cuca no dudó durante el descanso entre ambas partes y sacó a Coutinho del encuentro para dar entrada a Neymar en su lugar.

El Santos se volcó hacia adelante e intentó llegar a la portería por todos los medios posibles, pero la defensa del Flamengo se mantuvo firme, hasta que el partido vivió una jugada polémica en la que Jorginho cayó al suelo y detuvo el balón con el brazo.

En un principio, el árbitro señaló una falta y mostró la tarjeta amarilla al centrocampista, pero recibió un aviso del árbitro del VAR y señaló penalti, mostrando la tarjeta roja directa al jugador.

Neymar ejecutó el primer penalti con mucha calma y confianza, dándole un nuevo impulso al Santos.

A raíz de ese impulso, el equipo obtuvo una falta frente al área, que el propio Neymar se encargó de ejecutar dentro de una jugada táctica preparada de antemano, que terminó con la obtención de un nuevo penalti a favor de Gabigol.

Neymar no desaprovechó la ocasión ante el portero Rossi, que no logró adivinar la dirección del disparo del delantero, para que el partido terminara con un valioso empate para el Santos.

El árbitro añadió 14 minutos de tiempo de descuento, y el Flamengo sufrió jugando en inferioridad numérica hasta el final.







