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En vídeo: Nawaf Bushel afirma que quedar eliminado del Mundial no es un fracaso

Cabo Verde vs Arabia Saudí
Cabo Verde
Arabia Saudí
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N. Boushal
Cabo Verde
Arabia Saudita
EE. UU.

El defensa saudí habló tras el empate contra Cabo Verde

Nawaf Bushel, lateral de Arabia Saudí, rechazó hablar de fracaso tras la eliminación del Mundial 2026.

El equipo árabe quedó eliminado en la fase de grupos tras empatar 0-0 con Cabo Verde en la madrugada del sábado en el estadio NRG de Houston.

Tras el encuentro, declaró al diario saudí «Al-Sharq Al-Awsat»: «Es el destino. Dimos todo lo que teníamos, pero esto ya estaba escrito».

Y añadió: «Quedar eliminados no es bueno, pero así estaba escrito; trabajaremos para resarcirnos la próxima vez».

Concluyó: «En el fútbol no hay fracaso, solo victorias y derrotas. Lo intentamos y nos esforzamos, pero así es el destino; nunca es un fracaso. La ambición no se limita a participar, pero así es el destino, y trabajaremos para hacer felices a nuestros aficionados en las próximas participaciones».

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Es la sexta vez consecutiva que Arabia Saudí no avanza a la segunda fase; solo lo logró en 1994, su debut mundialista.


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