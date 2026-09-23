Nashat Akram, leyenda de la selección de Irak, puso en duda que la selección de Arabia Saudí mereciera la victoria sobre su hermana kuwaití en la jornada inaugural de la Copa del Golfo Arábigo "Golfo 27".

La selección de Arabia Saudí arrancó una valiosa victoria por un gol a cero ante su invitada kuwaití en un partido disputado la noche del miércoles en el estadio "Al Inmaa" de la ciudad de Yeda, dentro de la primera jornada del Grupo Uno.

El gol del encuentro llegó en propia puerta, después de que Yousef Al Haqan, defensa de Kuwait, desviara de cabeza el centro de Hammam Al Hammami hacia el interior de la portería kuwaití por error en el minuto 73.

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Akram declaró, a través del canal catarí "Al Kass", tras el partido: "La selección de Kuwait ofreció un partido competitivo, fue feroz y ordenada, especialmente en el aspecto ofensivo, mientras que la selección de Arabia Saudí no supuso un peligro real en el área".

Y añadió: "De no ser por el error defensivo que provocó el único gol, la selección de Arabia Saudí no habría marcado goles ni aunque el partido se repitiera dos o tres veces".

Akram continuó: "La selección de Arabia Saudí es uno de los equipos entretenidos, pero no es capaz de crear una ocasión de gol ni de llegar a la portería".

Y concluyó sus declaraciones al respecto diciendo: "Este partido fue más intenso que el primero del grupo (Irak y Omán), pero considero que el empate habría sido el resultado justo".

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