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Al Hilal v Al Khaleej: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

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En vídeo: Muteb Al-Harbi logra lo que Salem Al-Dosari no consiguió

M. Al-Harbi
Al Hilal
Salem Mohammed Al-Dossari
Al Hilal vs Al Kholood
Al Kholood
1ª División
Arabia Saudita

Tarea fácil para el «Al-Zaim» ante Al-Khaloud

En un arranque arrollador, Al-Hilal marcó dos goles en los primeros diez minutos ante Al-Khaloud.

El Al-Khaloud visita al líder Al-Hilal en el estadio «Al-Mamlakah Arena», en la jornada 29 de la Liga Saudí.

El encuentro comenzó a gran ritmo: Salem Al-Dossari falló un disparo potente en el minuto 2, que salió fuera de la portería defendida por Juan Cuzani.

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La estrella del Al-Hilal saudí, en el punto de mira de la Serie A


Sin embargo, Muteb Al-Harbi abrió el marcador en el minuto 7, tras asistencia de Sergej Milinković-Savić.

Solo dos minutos después, Karim Benzema marcó el segundo y puso el 2-0.

El francés sentenció de penalti en el 31.

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