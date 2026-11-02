El portugués José Mourinho, entrenador del Real Madrid, dirigió duras críticas a los jugadores del Racing de Santander por sus reiteradas protestas a las decisiones del árbitro durante el enfrentamiento ante el conjunto merengue, expresando su profundo malestar por la presión que ejercieron sobre el colegiado del partido.

Según el diario español "Mundo Deportivo", el duelo entre el Racing de Santander y el Real Madrid vivió, como suele ocurrir en este tipo de partidos, cierta polémica arbitral, después de que el árbitro Munera Montero señalara un penalti indebido a favor de Kylian Mbappé, tan solo 10 minutos después del inicio del encuentro.

Esta decisión desató la ira de la afición del Racing de Santander, que ejerció una enorme presión sobre el árbitro desde las gradas, y los jugadores del equipo local se excedieron también en sus protestas, algo que llamó la atención de Mourinho.

Las cámaras de la cadena "DAZN" captaron a Mourinho hablando con Chendo (delegado del primer equipo del club merengue), expresando su frustración por el hecho de que los jugadores del Racing de Santander siguieran protestando las decisiones del árbitro, cuando dijo: "Siguen hablando con el maldito árbitro, es algo increíble".

El técnico portugués no se quedó ahí, sino que añadió: "Habla con el cuarto árbitro, pero no así. Nunca había visto una presión semejante, jamás había visto nada igual", en referencia a la magnitud de la presión a la que se vio sometido el cuerpo arbitral.