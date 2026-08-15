Mohamed Noor, exestrella del Al Ittihad, pidió al eterno rival, el Al Hilal, que cediera al brasileño Malcom Oliveira al Al Ittihad, siempre y cuando el conjunto azul no necesite los servicios del jugador.

Según informaciones periodísticas, Malcom está cerca de abandonar el Al Hilal antes del cierre del mercado de fichajes veraniego en curso, mientras que su destino sigue siendo, hasta el momento, una incógnita.

Noor declaró, en unas palabras para el programa "Nadeena", del canal "MBC", la noche de ayer viernes: "Si el Al Hilal no quiere que Malcom continúe, que el jugador se marche al Al Ittihad; ambos clubes pertenecen al fondo".

Malcom marcó un gol en la victoria del Al Hilal sobre el Al Faisaly por 4-2 la noche de ayer viernes, en la jornada inaugural de la Liga Roshn de Profesionales.

Tras el partido, mostró su enfado ante las preguntas de los periodistas sobre su futuro, y dijo: "Ahora represento al Al Hilal, y este es el lugar para preguntar sobre el partido", en clara alusión a su negativa a entrar en nuevos debates sobre su futuro o a responder a las informaciones que circulan sobre él.

En el mismo sentido, Noor explicó que Simone Inzaghi, técnico del Al Hilal, encaja muy bien para dirigir al Al Ittihad en cuanto a estilo de juego.

Y añadió: "Según he oído, el Al Ittihad iba a contratar a Inzaghi en caso de que dejara el Al Hilal este verano".

Se han desatado las especulaciones en los medios de comunicación sobre el futuro de Inzaghi con el Zaeem, pero la directiva del club renovó la confianza en el entrenador italiano, que iniciará la temporada con el equipo.

Por su parte, el Al Ittihad contrató al alemán Jens Wissing, quien tiene previsto comenzar con el equipo su andadura en la Liga Roshn de Profesionales la noche de hoy sábado en el enfrentamiento ante el Al Khaleej.